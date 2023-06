L’estate sta arrivando e il sonno notturno diventa sempre più tormentato!

Quando fa caldo, infatti, diventa davvero difficile dormire freschi e per tutta la notte, ma questo dipende da tanti fattori.

Tra questi possiamo trovare anche le lenzuola: bisogna tenerle sempre fresche al fine di dormire tranquilli. Vediamo insieme, quindi ogni quanto cambiarle!

Frequenza di lavaggio

La cosa principale, quindi, è capire la frequenza di lavaggio per essere sicuri di procedere bene durante tutta l’estate.

Mentre in inverno la biancheria da letto può restare sul materasso anche per una decina di giorni, con il caldo il discorso cambia.

Si suda molto più facilmente, ma soprattutto non c’è il pigiama come “filtro” poiché si usano quelli più scollati ed il sudore va a finire direttamente sulle lenzuola.

A questo bisogna aggiungere che lenzuola lasciate troppo tempo non vi fanno dormire freschi. Insomma, sono tanti i fattori da tenere in considerazione!

Pertanto è consigliabile cambiarle almeno 2 volte a settimana, in modo da predisporre una pulizia ed un sonno sempre efficaci.

Anche il tessuto è importante: via le lenzuola in flanella e benvenuto cotone fresco!

Come lavarle e rinfrescarle

Naturalmente bisogna sapere anche in che modo lavare e rinfrescare le lenzuola, lo vedremo subito insieme!

Ci sono, infatti, tanti rimedi della Nonna che possono venire in nostro soccorso e mantenere lo standard di pulizia altissimo.

Scopriamo i trucchetti più amati!

Percarbonato di sodio

Non possiamo fare a meno di iniziare con il percarbonato di sodio, un prodotto davvero meraviglioso soprattutto per sbiancare.

Quando vi ritrovate con lenzuola particolarmente sudate e con aloni, dovrete usare solo questo!

Basterà mettere 1 misurino di percarbonato nel cestello ed il gioco è fatto! Ricordate, però, che il percarbonato necessita di una temperatura di almeno 40° per agire in modo efficace.

Aceto bianco

Oltre al percarbonato, anche l’aceto bianco è sempre un grande alleato del pulito in lavatrice.

Questo rimedio è consigliato soprattutto con le lenzuola colorate, che possono dare qualche problemino in più, quindi sfruttatelo per bene!

Mettete mezzo bicchiere d’aceto nella vaschetta del detersivo, avviate il lavaggio con un programma molto delicato e vedrete che fantastico risultato!

Bicarbonato di sodio

Proseguiamo i rimedi per rinfrescare le lenzuola con il bicarbonato di sodio, da sempre amato e scelto nel bucato a meno e in lavatrice!

In questo caso, proprio come abbiamo visto con il percarbonato, basterà mettere 1 misurino di prodotto direttamente cestello e dare il via al lavaggio.

Le lenzuola non saranno mai state così bianche! Inoltre, tutte le eventuali macchie o aloni gialli di sudore andranno via in modo molto semplice e veloce!

Sapone giallo

Quando parliamo di freschezza non possiamo prescindere dal sapone giallo, un ingrediente che non dovrebbe mai mancare a casa!

Se dosato bene, il sapone giallo può essere il nostro migliore alleato in lavatrice, ma vediamo nel dettaglio come sfruttarlo al meglio.

Prendete il panetto, dividetelo con un coltello e ricavate delle palline di medie dimensioni, ponetele poi in un barattolo in vetro con chiusura ermetica.

Mettete 1 pallina di prodotto quando lavate le lenzuola e non lascerete mai più quest’ingrediente!

Acqua ossigenata

Per le lenzuola bianche altro non potrete scegliere che l’acqua ossigenata. Sapevate che è davvero fantastica se usata in lavatrice?

Ebbene sì, i vostri bianchi avranno dei benefici notevoli se la usate con moderazione e, in particolare per le lenzuola, sarà una scelta fantastica!

Mettete 2 cucchiai d’acqua ossigenata vaschetta del lavatrice e ogni minima macchia andrà via in un batter d’occhio.

Sapone di Marsiglia

Concludiamo i rimedi per lavare e rinfrescare le lenzuola con quello che è il più antico tra i metodi della Nonna: il sapone di Marsiglia!

Oltre a pulire a fondo le lenzuola, le profumerà donando loro un inebriante profumo che durerà a lungo.

Non dovrete far altro che mettere 2 cucchiai di sapone in scaglie direttamente nel cestello e lasciarvi sorprendere dal risultato!

E per ammorbidirli?

Oltre ad essere fresche e pulite, le lenzuola devono essere anche morbide!

Ecco un video dove ti spiego tutti i trucchetti che uso, spero possa esserti utile!

Avvertenze

Al fine di ottenere sempre delle lenzuola perfette, dovrete consultare le etichette con indicazioni di lavaggio.