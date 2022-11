L’aceto d’alcol è una tipologia d’aceto che prende sempre più piede nelle case perché rappresenta un elemento fantastico!

Questo, difatti, non è usato a scopo alimentare, ma è specifico per la casa e ciò lo rende unico nel suo genere.

Oltre a poter svolgere tante faccende domestiche con questo prodotto naturale, potete prendervi anche cura della lavatrice!

Proprio per questo oggi vi dirò come pulirla da cima a fondo usando soltanto l’aceto bianco d’alcol!

Fare un lavaggio a vuoto

Fare un lavaggio a vuoto con l’aceto d’alcol è il primo passaggio da fare per ottenere una lavatrice perfetta!

Infatti è all’interno dei tubi e del cestello che si instaura maggiormente il calcare e la muffa, per cui con il lavaggio a vuoto si risolvono un sacco di piccoli problemini.

Tutto quello che dovrete fare è mettere 1 tazza piena di aceto d’alcol all’interno del cestello e avviare un lavaggio a temperature alte.

In questo modo non solo andrà tutto lo sporco, ma anche eventuali cattivi odori!

Pulizia del cassettino

Un altro elemento della lavatrice che è particolarmente colpito dalle macchie è il cassettino.

Il passaggio continuo di acqua, detersivi e la poca esposizione all’aria aperta lo rendono soggetto al calcare, ma nella maggior parte dei casi alla muffa.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Dunque vi consiglio di pulirlo a fondo poggiando un panno imbevuto d’aceto d’alcol lungo le zone interessate e lasciare agire per diversi minuti.

Trascorso il tempo necessario, togliete il panno e continuate a strofinare delicatamente per mandare via i residui, poi risciacquate e asciugate.

Vedrete che tornerà come nuovo!

Guarnizione

Se c’è una cosa che deve stare sempre sotto controllo in lavatrice, quella è la guarnizione!

Lo sporco al suo interno, infatti, si nasconde molto bene ed è per questo che spesso sfugge alla nostra attenzione, ma con l’aceto potete pulirla in due minuti!

Dovrete bagnare uno spazzolino o una spugnetta non troppo abrasiva con dell’aceto bianco e strofinare sulla guarnizione, andando soprattutto nelle pieghe dove troverete sicuro capelli, macchie nere e calcare.

Risciacquate e asciugate, quest’ultimo passaggio è fondamentale per fare in modo che l’acqua non ristagni all’interno delle pieghe e non si formino le macchie nere.

Oblò

L’oblò è un po’ lo specchio della lavatrice, per questo non dovrebbe mai avere delle gocce o delle macchie d’acqua attaccate sopra.

Tuttavia non sempre si riesce a stare dietro alla sua pulizia, ma se dovete metterlo a nuovo, niente è meglio dell’aceto d’alcol!

Non dovrete far altro che mettere l’aceto direttamente su una spugnetta e strofinare in modo molto delicato, poi lasciate agire il prodotto per qualche minuto.

Successivamente andate a risciacquate e asciugate per bene, controllando che non ci siano aloni in controluce.

Filtro

Concludiamo la pulizia della lavatrice con il filtro, un pezzo dell’elettrodomestico che, specifichiamo, necessita essere pulito massimo 3 volte all’anno.

Prima di procedere con la pulizia, smontatelo mettendo una bacinella o una teglia sotto così da raccogliere tutta l’acqua.

Attenzione! Ricordate che è fondamentale staccare la spina dell’elettrodomestico prima di cominciare la pulizia.

Immergete il filtro in un barattolo riempito metà con acqua e metà con aceto bianco, lasciatelo in ammollo per qualche ora in modo che tutta l’incrostazione vada via facilmente.

In seguito sciacquate sotto acqua corrente strofinando uno spazzolino per togliere i pochi residui di sporco e asciugate.

Ed ecco che anche il filtro della lavatrice sarà perfetto!

Avvertenze

Provate l’aceto d’alcol prima in angoli poco visibili per assicurarvi che non macchi o danneggi le superfici.