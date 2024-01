Ospiti in arrivo: cosa pulire in casa per fare ottima impressione

Durante il periodo festivo di natale, è facile avere a casa spesso gli ospiti, amici o familiari invitati a cena o a giocare insieme per allietare le serate insieme.

Ma sapere che a breve arriveranno a casa nostra, diciamocelo, ci fa sentire subito in “dovere” di avere la casa super impeccabile e pulita.

Per questo, oggi vedremo insieme cosa pulire in casa per fare ottima impressione quando arriveranno i nostri ospiti!

L’ingresso

Innanzitutto, vi suggerisco di pulire le stanze dove effettivamente i vostri ospiti metteranno piede. Tra queste, quindi, bisogna considerare l’ingresso, il quale è un vero e proprio biglietto da visita.

Non appena aprirete la porta, infatti, quello che i vostri ospiti vedranno e sentiranno sarà ciò che contribuirà maggiormente a formare la loro prima impressione.

Per questo, vi suggerisco di procedere con la pulizia di questo ambiente, se l’avete, e di togliere la polvere dalle varie superfici.

Inoltre, passate l’aspirapolvere e lavate anche il pavimento per spargere un buon profumo che potrà investire da subito le narici dei vostri ospiti.

Per chi non ha un vero e proprio ingresso, basterà dedicarsi alla pulizia dell’ambiente su cui affaccia la porta.

L’idea di base, infatti, è proprio quella di creare una buonissima prima impressione non appena varcano la soglia di casa vostra!

La stanza in cui li farete accomodare

Che vogliate stare in cucina o in salone, poco importa, l’importante è tenere ben puliti questi ambienti dove farete accomodare i vostri ospiti.

Occupatevi, quindi, della pulizia del tavolo, delle sedie e del divano, avendo cura di rimuovere le tracce di polvere o di sporco.

Per quanto riguarda il divano, per esempio, vi suggerisco di cospargerlo con un composto di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale in modo non solo da lavarlo “a secco” ma anche da profumarlo.

Anche in questo caso, è necessaria la pulizia dei pavimenti. Per farlo, potete versare 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in una bacinella contenente acqua tiepida e immergere, poi, un panno nella miscela così ottenuta.

Dopodiché, passatelo più volte sul pavimento e non solo sarà super pulito ma profumerà anche tutta la stanza!

Il bagno

Oltre alla stanza dove ospiterete i vostri ospiti e l’ingresso, c’è un terzo ambiente che io pulisco con molta attenzione: il bagno.

Dal momento, infatti, che basta veramente poco per ritrovarselo sporco o pieno di cattivi odori, cerco di pulirlo poco prima in modo che possa essere super profumato e pulito quando arriveranno i miei ospiti.

Inizio, quindi, dalla pulizia di tutti i sanitari, inclusi il wc, vaporizzando una miscela composta da 150 gr di acido citrico, 1 litro di acqua e 10 gocce di olio essenziale al limone o a menta, perché sono più freschi e riescono a coprire maggiormente i cattivi odori.

Infine, realizzo una sorta di deodorante naturale fai da te, in modo da vaporizzarlo all’occorrenza e sbarazzarmi subito dei cattivi odori.

Per prepararlo, basta versare 2 bicchieri d’acqua distillata, 2 cucchiai di vodka (o alcol) e 15 gocce di olio essenziale agli agrumi in un flacone con spray, e agitare il tutto per mescolare gli ingredienti.

Bicchieri e calici

Infine, ci tengo tanto a lavare bene i bicchieri e i calici per evitare che ci siano gli aloni biancastri o dei cattivi odori che potrebbero dare un senso di non pulizia ai nostri ospiti in caso dovessero sorseggiare qualche bevanda offerta.

Per la loro pulizia, utilizzo il limone, il quale aiuta a lucidarli e a profumarli! In caso abbiate una lavastoviglie, potete mettere dei limoni premuti (che avete usato precedentemente in cucina) nel cestello della lavastoviglie in prossimità dei bicchieri e avviare, poi, il ciclo di lavaggio.

Se, invece, volete procedere con il lavaggio a mano, come faccio io, allora vi basterà aggiungere 1 bicchiere di succo di limone in una vaschetta del lavello riempita con acqua e mettere, poi, in ammollo i vostri bicchieri.

A questo punto, aspettate circa una decina di minuti, prima di risciacquarli e asciugarli accuratamente.

E se volete anche sapere come profumare il bagno per ore, ecco un video pensato per voi!