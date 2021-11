Oggi ti svelo un trucchetto che ho imparato qualche anno fa per pulire i vetri, perchè mi capitava che rimanevano sempre opachi e con degli aloni che si ripresentavano già pochi minuti dopo la fatica fatta per lucidarli!

Non servono nè detersivi nè prodotti industriali ma basta un rimedio naturale alternativo che sicuramente hai in casa, proprio solo un ingrediente: il borotalco!

Questa polverina bianca può far tornare lucidi i vetri, e addirittura anche gli specchi del bagno, con una semplicissima ricetta della nonna. Ecco come faccio

Ingredienti

Niente di complicato o costoso: due ingredienti economici

2 cucchiai di borotalco

700 ml di acqua

Basta solo una quantità piccolissima di borotalco per produrre un lavavetri fatto in casa molto efficace. Ovviamente se avete bisogno di pulire tanti vetri basta raddoppiare le dosi, e farne quanto ne volete

Come si fa?

Prendete una ciotola dai bordi alti e versate l’acqua. Io la uso leggermente tiepida perchè la temperatura vi aiuterà a far sciogliere la polvere di talco.

Aggiungete i due cucchiai di borotalco mescolando in modo che si sciolga completamente.

Pe lucidare i vetri ora ho due possibilità: o immergo un panno nella ciotola, lo strizzo leggermente e lo passo sul vetro, per poi asciugare con un panno pulito (meglio se in cotone).

Oppure ho sempre pronto uno spruzzino dove verso tutto il preparato, e prima di usarlo, lo agito sempre un pochino. Fatto questo spruzzo il liquido sui vetri e con un panno in cotone (non sintetico!) e poi asciugo per bene!

Qui trovi anche il video con tutti i passaggi facili facili da fare

Come avere vetri ancora più splendenti?

Per avere un risultato ottimale, vi svelo alcuni accorgimenti che vi potranno essere utili:

Quando lavate i vetri, assicuratevi che in quel momento non batta il sole, altrimenti asciugandosi potrebbero rimanere degli aloni. Durante la pulizia, partite sempre dal centro fino ad espandervi su tutta la superficie, con movimenti orizzontali.

La soluzione per i vetri al borotalco è usata da molti anche per gli specchi.