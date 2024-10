Perché dovresti mettere un bicchiere di sale nel WC?

A volte cerchiamo infiniti modi per tenere il bagno e soprattutto il WC sempre puliti. Purtroppo non facciamo sempre i conti soltanto con lo sporco, ma anche con i cattivi odori. E in bagno sono molto comuni, per via dei i vapori e il calore che si sente d’estate! Se poi nel WC ci sono anche macchie di calcare, la pulizia potrebbe risultare più faticosa. In realtà c’è un rimedio naturale semplicissimo ed economico che potrete preparare in un attimo.

Di cosa stiamo parlando? Del sale, un ingrediente da dispensa utile nella pulizia domestica ecologica. Perciò, vediamo come usare il sale nel WC per risolvere questi problemi!

Per i cattivi odori

Il primo metodo che possiamo usare con il sale è per i cattivi odori! Capita spesso che in bagno ci sia puzza di fogna o altri odori dati dall’accumulo di calcare e di sporco che provengono proprio dal WC. Per tale ragione una delle migliori soluzioni da adottare è quella di versare 1 bicchiere di sale grosso all’interno del water e lasciarlo agire per un’intera notte. L’indomani versate poi un secchio d’acqua bollente, facendo attenzione a non scottarvi, e vedrete che la puzza sarà andata via!

Per gli aloni gialli

Oltre all’ingiallimento delle ceramiche dovute all’usura o al passare del tempo, il wc è anche soggetto alla formazione di macchie gialle, ovvero di macchie di calcare che assumono la colorazione giallastra a causa del passaggio dell’acido urico.

In questo caso, quindi, vi consigliamo di mescolate mezzo bicchiere di sale e 1 cucchiaio di bicarbonato con acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza pastosa. Una volta amalgamati i due ingredienti e ottenuto un composto omogeneo, applicatelo sulla macchia di calcare e lasciate agire per una notte intera.

L’indomani, strofinate servendovi di uno scopino e risciacquate accuratamente fino a rimuovere tutto l’alone: addio calcare dal vostro wc! Inoltre, potete utilizzare questo composto anche per togliere il calcare sui rubinetti e sulle piastrelle del bagno!

Per liberare lo scarico

Come altro consiglio vedremo l’uso del sale per liberare lo scarico del WC! Accade spesso di avere lo scarico intasato per via dell’accumulo di calcare, dello sporco o per oggetti che si gettano all’interno che non si decompongono facilmente.

Ebbene, quando vi capita una situazione del genere potete servirvi tranquillamente del sale e vi dico subito come! Vi basterà soltanto mettere un bicchiere colmo di sale (preferibilmente grosso) all’interno del WC per ricoprire completamente il fondo. Lasciate agire un’intera notte, dopodiché riempite un secchio d’acqua bollente e, facendo estrema attenzione, gettatelo nel water.

Sale Profumato

Prendete una ciotola e versate circa 250 grammi di sale grosso e 250 grammi di bicarbonato. Iniziate a mescolare bene in modo che risulti omogeneo. A questo punto abbiamo bisogno di aggiungere delle gocce di olio essenziale. Potete scegliere sia quello che più preferite (in base al profumo che desiderate in bagno) oppure combinare gli oli in base alle loro caratteristiche.

Per esempio, per un azione antibatterica e pulente potete combinare circa 10 gocce di tea tree oil e una decine di gocce di olio essenziale di limone, ricaverete una fragranza fresca ed estiva. Ma perché non optare anche per un olio essenziale di menta o lavanda, dall’effetto rilassante?

Come usarlo?

È davvero semplice usare questo metodo per pulire e profumare lo scarico del WC! Vi consigliamo di usarlo più di sera, versando tutto il sale nello scarico e chiudendo il coperchio (o, perché no, lasciarlo aperto per espandere l’odore piacevole in tutto il bagno). Al mattino dopo, preparate una pentola d’acqua molto calda e, senza scottarvi, versatela nello scarico del WC. Attendete qualche minuto e tirate lo sciacquone. Il WC sarà bianco, pulito e super profumato!

Perché funziona?

Questo Sale Profumato fai da te è in realtà uno dei metodi migliori per tenere al meglio il water ma anche altri tipi di scarico. Il sale, da sempre usato nelle pulizie di casa, limita la durezza dell’acqua ed è quindi un ottimo anticalcare naturale. Scioglie le incrostazioni e riduce l’umidità, togliendo con efficacia tutte le macchie.

Il bicarbonato limita invece la proliferazione batterica ed è un anti-odore naturale, l’ideale per quei cattivi odori che sentiamo quando entriamo in bagno. E gli oli essenziali ci permettono di potenziare l’efficacia di questi ingredienti e profumare in modo naturale. Ovviamente vi consigliamo sempre di utilizzare oli essenziali puri, per un minor impatto ambientale e per la loro qualità.