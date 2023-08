Avvolgersi in lenzuola fresche e profumate è uno dei piaceri della vita, ma cosa fare quando le lenzuola escono dalla lavatrice senza l’aroma desiderato?

Se vi siete mai chiesti perché le vostre lenzuola sembrano perdere il loro profumo dopo il lavaggio, sappiate che potreste aver compiuto alcuni piccoli errori molto comuni.

Non preoccupatevi, niente che non possiate risolvere al prossimo lavaggio con dei piccoli accorgimenti, scopriamo subito come fare e le lenzuola saranno perfette!

Troppo o poco detersivo

Potrebbe sembrare strano, ma l’utilizzo errato del detersivo può influire notevolmente sulla freschezza delle lenzuola e sul loro profumo.

Se usate troppo poco detersivo, potreste non ottenere una pulizia sufficiente e le lenzuola potrebbero non profumare come desiderato. Per aiutarvi, considerate le etichette di lavaggio ed il carico nel cestello della lavatrice.

D’altra parte, se utilizzate troppo detersivo, le lenzuola potrebbero risultare pesanti ed il prodotto in eccesso potrebbe trattenere gli odori invece di eliminarli poiché si intrappola nelle fibre.

Seguite attentamente le indicazioni sulla confezione dei prodotti che adottate e regolate la quantità in base alla dimensione del carico.

Mancata pulizia della lavatrice

Una lavatrice sporca può essere la causa principale del problema. Stiamo parlando di un elettrodomestico molto particolare, soggetto ad accumulare ogni giorno sia calcare che muffa.

Pertanto, i residui di detersivo, sporco e calcare possono accumularsi all’interno della lavatrice, contaminando i vostri capi, incluso le lenzuola.

Per evitare questo, eseguite periodicamente una pulizia approfondita della lavatrice. Potete farlo con un ciclo vuoto con acqua calda e 500 ml aceto bianco.

Permanenza nel cestello

Una brutta abitudine che purtroppo è sempre più difficile da mandare via è permettere una permanenza dei panni nel cestello per troppo tempo dopo la fine del lavaggio.

Se lasciate le lenzuola umide nel cestello della lavatrice per troppo tempo dopo il lavaggio, il rischio di sviluppare odori sgradevoli aumenta notevolmente.

Assicuratevi di rimuovere immediatamente le lenzuola dalla lavatrice una volta terminato il ciclo e soprattutto di stenderle o asciugarle tempestivamente.

L’umidità stagnante può favorire la crescita di batteri e muffa, compromettendo la freschezza delle lenzuola.

Le lavatrici moderne permettono di impostare l’orario di inizio di una lavatrice, in modo che l’avviate quando sapete di poter togliere il carico.

Macchie non pretrattate

Se avete lenzuola con macchie persistenti, ignorarle prima e durante il lavaggio potrebbe essere un errore che porta ai cattivi odori.

La soluzione migliore da prendere, quindi, è pretrattate le macchie utilizzando un rimedio naturale, come il bicarbonato di sodio o il succo di limone, prima di lavare le lenzuola.

Vi basterà inumidire la parte interessata, versare sopra uno dei rimedi scelti e strofinare delicatamente per iniziare a mandare via gran parte della macchia; successivamente dovrete mettere in lavatrice.

Questo aiuterà a rimuovere le macchie e garantirà che le lenzuola escono dalla lavatrice fresche e prive di odori sgradevoli!

Lavaggio sbagliato

Il programma di lavaggio che scegliete può farvi sentire quell’odore di chiuso e di stantio tipico di quando non si fanno bene dei passaggi.

Assicuratevi di selezionare il programma adatto al tipo di tessuto delle lenzuola e alla quantità di sporco presente.

Se possibile, optate per un ciclo di lavaggio più lungo per garantire una pulizia più profonda e una migliore rimozione degli odori, soprattutto se le lenzuola risultano particolarmente sporche.

Asciugatura

Ultimo fattore importante da tenere in considerazione è l’asciugatura.

L’asciugatura delle lenzuola può avere un impatto significativo sulla loro freschezza. Se utilizzate l’asciugatrice, assicuratevi di utilizzare il giusto programma e non sovraccaricare la macchina per consentire un’asciugatura uniforme.

Tuttavia, l’asciugatrice può tendere a intrappolare odori, quindi un’alternativa migliore potrebbe essere l’asciugatura all’aria aperta, se possibile.

L’aria fresca e il sole aiuteranno a eliminare eventuali odori residui.

Trucchi per ammorbidirle (VIDEO)

Oltre ad averle profumate, è importante anche che le lenzuola siano morbide. Vediamo come fare con dei semplici trucchi che vi spiegherò in questo video!

