Hai lavato i Vestiti ma non profumano? Prova questo Trucco della Nonna

Capita tante volte che, ahimè, il bucato diventa una vera sfida giornaliera!

Ci sono periodi in cui, dopo aver effettuato un lavaggio approfondito, i vestiti non sono profumati e freschi come sempre e quindi bisogna porre subito rimedio.

In questi ci aiutano i cari e vecchi rimedi della Nonna, fondamentali per fare in modo che i panni abbiano nuovamente quell’irresistibile profumo di pulito!

Aceto d’alcol

Sarete sicuramente a conoscenza di tutte le mille proprietà possedute dall’aceto bianco, ingrediente unico ed insostituibile sia in casa che in lavatrice.

Oltre il potere pulente e sbiancante, l’aceto è molto apprezzato che riesce a neutralizzare gli odori senza alcuna fatica.

Questa è un’azione che svolge in tutti gli ambienti della casa, ma anche in lavatrice; quindi perché non sfruttarlo a nostro vantaggio?

Tutto quello che dovrete fare e aggiungere 1 misurino di aceto bianco ad ogni lavaggio e metterlo direttamente all’interno del cestello.

Inoltre, potete unire due passaggi facendo dell’aceto anche il vostro ammorbidente naturale!

In questo caso sarà necessario riempire una tazzina di prodotto ed aggiungere 1 cucchiaino di oli essenziali a vostro piacimento.

I panni saranno sempre freschi, profumati e lucidi!

Acqua ossigenata per i bianchi

Un’alternativa all’aceto che potete usare, però, soltanto per il bucato bianco è l’acqua ossigenata.

Stiamo parlando di un prodotto le quali potenzialità non vengono sfruttate a fondo poiché si pensa che sia destinata solo a scopo medico.

In realtà, l’acqua ossigenata ha in sé diverse qualità che possono tornare utili sia in casa che per i panni.

Nel caso di vestiti che non profumano dopo la lavatrice, basterà mettere 2 cucchiai di quest’ingrediente nella vaschetta del detersivo e avviare il lavaggio.

Non ci vorrà molto prima di notare che i panni non solo saranno profumati, ma anche super bianchi!

Buone abitudini per il lavaggio

I due trucchetti che abbiamo visto per non far attaccare la puzza sui panni sono sicuramente molto efficaci, tuttavia c’è bisogno di acquisire anche delle buone abitudini quando si fa il lavaggio in lavatrice per evitare questo problemino.

Scopriamo quali sono quei piccoli accorgimenti che possono rendere il vostro bucato sempre perfetto:

non lasciare gli indumenti particolarmente puzzolenti per troppo tempo all’interno della cesta dei panni sporchi;

per troppo tempo all’interno della cesta dei panni sporchi; quando finisce un lavaggio è importantissimo togliere subito il carico dal cestello , altrimenti l’acqua stagnante genererà della puzza che vi costringerà a fare un nuovo lavaggio;

, altrimenti l’acqua stagnante genererà della puzza che vi costringerà a fare un nuovo lavaggio; non esagerate con il detersivo e, al contrario, non dovrete metterne nemmeno troppo poco . Eccedere in un senso o in un altro farà puzzare tantissimo i vestiti;

e, al contrario, . Eccedere in un senso o in un altro farà puzzare tantissimo i vestiti; effettuate un lavaggio a vuoto della lavatrice almeno una volta al mese , bisogna infatti che il calcare e la muffa non abbiano mai l’accesso al vostro elettrodomestico. Usate aceto bianco, succo di limone, acido citrico, sale grosso o bicarbonato di sodio per ripristinare la pulizia della lavatrice;

, bisogna infatti che il calcare e la muffa non abbiano mai l’accesso al vostro elettrodomestico. Usate aceto bianco, succo di limone, acido citrico, sale grosso o bicarbonato di sodio per ripristinare la pulizia della lavatrice; prestate attenzione anche alle altre componenti della lavatrice quali guarnizione e cassettino che accumulano in maniera veloce e semplice lo sporco.

Avvertenze

Consigliamo sempre di controllare le etichette dei vestiti per effettuare un lavaggio ad hoc e non avere mai il problema della puzza.