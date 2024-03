Tornare da lavoro e trovare la propria casa sporca o in disordine non è proprio il massimo! Certo, per chi come me ha un lavoro a tempo pieno, riuscire a star dietro alle esigenze della casa non è certo semplice.

In realtà, tutti mi dicevano che basta organizzarsi: inizialmente, non credevo molto a queste parole. Col tempo, però, ho iniziato a capire che organizzarsi è effettivamente il modo giusto per riuscire a mantenere la casa in ordine senza uno sforzo eccessivo.

Proprio per evitare di passare tutto il weekend a pulire casa, ho imparato una serie di piccole pratiche di pulizia che faccio quando ritorno da lavoro ogni giorno. Si tratta di cose semplici ma che, ti assicuro, fanno una grande differenza nella gestione del tempo libero.

Riordino del letto

La prima cosa che faccio una volta rientrato a casa da lavoro e sistemare il letto.

La mattina, infatti, uscendo di corsa per andare in ufficio, mi limito a scoprire il letto da coperte e lenzuola. Una volta tornato a casa, fare il letto ha per me la priorità, anche perché con il letto sfatto non riesco proprio a considerare la mia stanza in ordine!

Gestione dei vestiti da lavare

Veniamo a uno dei punti dolenti della mia routine di lavaggio della casa quotidiano: la gestione dei vestiti da lavare!

In realtà, in questa fase mi limito a guardare nel cesto dei vestiti sporchi vedendo se ho abbastanza capi dello stesso genere da poter mettere in lavatrice per avviare un lavaggio.

Lavaggio piatti

Lo ammetto: spesso la sera sono così stanco che non riesco proprio a lavare i piatti. Così, un’altra cosa che faccio sempre una volta rientrato a casa è quella di lavare i piatti sporchi che ho lasciato nel lavello.

Certo, non è una cosa molto piacevole da fare ma la reputo essenziale così da non accumulare i piatti sporchi del pasto successivo.

Spolverare

Non ho certo molto tempo (ne energie!) da dedicare a un lavaggio approfondito dei mobili o delle superfici di casa ma, per facilitarmi il lavoro per quando avrò più tempo da dedicare alle pulizie domestiche, ogni giorno tendo a spolverare le superfici con un panno in microfibra.

Inoltre, passo anche l’aspirapolvere in cucina e in camera da letto: 10 minuti che mi aiutano, però, a evitare gli spiacevoli accumuli di polvere.

Il sistema della “ruota”

Se, dopo tutto quello che ti ho elencato, non sono ancora stanco e ho ancora un po’ di tempo, mi dedico al sistema della “ruota”. Beh, sicuramente non hai mai sentito parlare di questo metodo. Si chiama così perché, in base alle diverse esigenze e alle varie necessità della casa, puoi scegliere un’unica cosa al giorno da fare in modo più approfondito così da toglierti qualcosa dalla lista delle cose da fare nel weekend.

A volte, infatti, mi dedico al lavaggio pavimenti di una delle stanze di casa. Altre, invece, mi dedico alla pulizia di uno dei bagni di casa. Insomma, se ho un po’ di tempo, faccio un’unica cosa al giorno in modo approfondito.