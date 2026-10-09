Home / Pulizie / Il davanzale interno si sporca anche con la finestra quasi sempre chiusa

Si potrebbe pensare che, tenendo una finestra quasi sempre chiusa, il davanzale interno rimanga pulito molto più a lungo. Eppure basta passarci sopra un dito dopo qualche settimana per trovare spesso una sottile linea grigia, soprattutto vicino all’infisso e negli angoli.

La polvere riesce a depositarsi anche in questi punti e, ogni volta che la finestra viene aperta per arieggiare, possono entrare altre particelle provenienti dall’esterno. Se poi sul davanzale arriva un po’ di umidità o di condensa, lo sporco può aderire alla superficie e diventare più difficile da eliminare con una semplice spolverata. Sui materiali compatibili si può intervenire con acqua tiepida e pochissimo sapone molle, ma soltanto dopo aver eliminato bene la polvere asciutta.

Da dove arriva lo sporco

Una finestra non deve necessariamente rimanere aperta tutto il giorno perché il davanzale si impolveri. La polvere presente nella stanza si deposita naturalmente sulle superfici orizzontali e il davanzale non fa eccezione.

A questa si aggiunge ciò che entra dall’esterno quando si apre la finestra, anche soltanto per pochi minuti. Polvere fine e sporco possono concentrarsi soprattutto lungo la parte più vicina all’infisso.

Gli angoli sono generalmente i primi punti a diventare grigi. Qui il panno passa meno facilmente e le particelle spinte verso il bordo tendono a rimanere ferme.

In presenza di condensa, poi, la polvere può bagnarsi e aderire alla superficie. È in questi casi che quella che inizialmente era una semplice spolverata può richiedere una pulizia un po’ più accurata.

Prima togliere la polvere

Sul davanzale conviene sempre iniziare a secco. Passare immediatamente un panno bagnato sopra uno strato consistente di polvere rischia di trasformarlo in una patina grigia.

Una microfibra asciutta può essere passata su tutta la superficie, partendo dalla zona più interna e procedendo verso l’infisso. Se negli angoli è presente molta polvere, può essere utile anche la bocchetta stretta dell’aspirapolvere.

Per le scanalature si può utilizzare un pennello morbido, portando lo sporco verso una zona nella quale sia più semplice raccoglierlo.

Questo primo passaggio permette anche di capire quanto del grigio presente sul davanzale fosse semplice polvere. Se, una volta rimossa, rimane ancora una patina aderente, si può procedere con la pulizia umida.

Il metodo con sapone molle

Sui davanzali lavabili e compatibili si può preparare una soluzione molto leggera con acqua tiepida e una piccola quantità di sapone molle.

Non serve molta schiuma. Anzi, utilizzare troppo prodotto può lasciare una nuova patina sulla superficie e rendere necessario un lavoro aggiuntivo per eliminarla.

Si immerge un panno in microfibra nella soluzione e lo si strizza molto bene. Il panno deve essere umido, non gocciolante.

Si passa quindi sul davanzale, insistendo maggiormente dove lo sporco è rimasto aderente. Se il panno diventa subito grigio, è meglio risciacquarlo piuttosto che continuare a distribuire lo stesso sporco.

Alla fine si effettua un secondo passaggio con una microfibra appena inumidita con sola acqua, quindi si asciuga la superficie.

Lungo infissi e angoli

La parte più interessante da controllare è proprio la linea nella quale davanzale e infisso si incontrano. È qui che può comparire quella sottile striscia scura che una normale passata al centro della superficie non elimina.

Negli angoli può essere utilizzato uno spazzolino morbido appena inumidito con la soluzione di sapone molle. Non è necessario strofinare con forza: qualche movimento delicato permette di raggiungere molto meglio le piccole fessure.

Anche in questa zona bisogna utilizzare poca acqua. Non serve versare la soluzione nelle scanalature dell’infisso o vicino ai meccanismi della finestra.

Una volta terminato, si passa un piccolo panno pulito e si asciugano bene gli angoli, soprattutto quando durante la pulizia è entrata un po’ d’acqua nelle giunture accessibili.

Periodicamente vale la pena controllare anche la parte inferiore del telaio, perché eventuale condensa può scendere proprio sul davanzale e contribuire alla formazione della patina.

Attenzione al materiale

Non tutti i davanzali possono essere puliti con lo stesso rimedio. Prima di utilizzare il sapone molle bisogna quindi capire quale materiale si ha davanti.

Su una superficie lavabile e resistente si può effettuare prima una piccola prova in un punto poco visibile. Se invece il davanzale è realizzato in marmo, pietra naturale, legno o presenta una finitura particolare, è preferibile seguire il metodo specifico previsto per quel materiale.

Anche la quantità d’acqua deve essere adattata alla superficie. Un davanzale che non tollera molta umidità non va trattato con un panno completamente bagnato.

Per mantenere la zona più pulita, comunque, spesso basta una buona abitudine: eliminare periodicamente la polvere a secco, prima che abbia il tempo di mescolarsi con condensa e umidità.

Il davanzale interno, quindi, può sporcarsi anche quando la finestra rimane quasi sempre chiusa. La polvere della stanza, quella che entra durante il ricambio d’aria e l’eventuale condensa possono concentrarsi soprattutto vicino all’infisso. Una spolveratura regolare e, quando il materiale lo permette, pochissimo sapone molle diluito in acqua tiepida evitano che quella sottile linea grigia diventi sempre più difficile da eliminare.