Home / Pulizie / Forno / Il vetro del forno ha puntini marroni che non vengono via con una normale passata

Può capitare di pulire il vetro del forno con una spugna umida e accorgersi che, nonostante la superficie sembri più pulita, rimangono tanti piccoli puntini marroni. Sono particolarmente evidenti quando si guarda lo sportello controluce e spesso non scompaiono nemmeno dopo diversi passaggi con il panno.

Il problema è generalmente legato agli schizzi di grasso e ai residui di cibo che raggiungono il vetro durante la cottura. Con il calore possono diventare sempre più aderenti, fino a formare piccole incrostazioni. Prima di strofinare con forza, però, conviene provare ad ammorbidire lo sporco e, sui vetri compatibili, utilizzare una semplice pasta di bicarbonato e acqua.

Perché si formano i puntini

Durante la preparazione dei cibi, soprattutto quando si cuociono alimenti che rilasciano grasso o liquidi, piccoli schizzi possono raggiungere la parte interna dello sportello.

All’inizio questi residui possono essere quasi invisibili, ma quando il forno viene acceso nuovamente vengono sottoposti ad altre temperature elevate. Con il tempo il grasso può scurirsi e aderire sempre di più alla superficie.

È così che si formano quei puntini marroni sul vetro del forno che sembrano non voler andare via con una normale passata.

Il problema può diventare più evidente quando il forno viene utilizzato frequentemente senza controllare lo stato del vetro tra una cottura e l’altra.

Non sempre si tratta di una patina uniforme. Spesso sono presenti tante piccole macchie separate, alcune più scure e resistenti rispetto alle altre.

Per eliminarle non è necessario iniziare subito con una spugna abrasiva. È preferibile intervenire gradualmente, cercando prima di ammorbidire le incrostazioni.

Prima ammorbidire lo sporco

La prima cosa da fare è assicurarsi che il forno sia spento e completamente freddo. Non bisogna applicare acqua o rimedi su un vetro ancora caldo, perché gli sbalzi di temperatura potrebbero danneggiarlo.

Si può quindi prendere un panno morbido in microfibra e inumidirlo con acqua tiepida, strizzandolo accuratamente.

Il panno viene passato sulla parte interna del vetro per eliminare eventuali residui superficiali. Nei punti dove sono presenti le incrostazioni, può essere lasciato a contatto per qualche minuto, purché il materiale lo consenta.

L’umidità può aiutare ad ammorbidire parte dello sporco, rendendo più semplice il trattamento successivo.

Non è necessario versare grandi quantità d’acqua sullo sportello. Bisogna soprattutto evitare che il liquido raggiunga le fessure e le guarnizioni del forno.

Dopo questo primo passaggio, si può controllare se alcuni puntini si sono già ammorbiditi. Se rimangono depositi aderenti, si può procedere con un rimedio più mirato.

La pasta di bicarbonato

Quando il vetro è compatibile con questo trattamento, si può preparare una semplice pasta di bicarbonato.

In una piccola ciotola si mette un po’ di bicarbonato e si aggiunge pochissima acqua alla volta, mescolando fino a ottenere un composto cremoso, abbastanza consistente da rimanere sulla zona interessata.

Non è necessario ricoprire completamente il vetro. La pasta può essere distribuita soltanto sui puntini marroni e sulle piccole incrostazioni, evitando bordi, guarnizioni e aperture dello sportello.

Il composto può essere lasciato a contatto per qualche minuto, senza farlo seccare completamente sulla superficie.

Successivamente si utilizza una spugna morbida e non abrasiva, passando delicatamente sulle zone trattate.

Il bicarbonato esercita una leggera azione abrasiva, quindi non è necessario strofinare con forza. Una pressione eccessiva potrebbe compromettere il vetro, soprattutto se presenta rivestimenti particolari.

Man mano che lo sporco si stacca, può essere raccolto con un panno inumidito con acqua pulita.

Al termine è importante eliminare completamente ogni residuo bianco di bicarbonato, ripassando il vetro con una microfibra pulita fino a quando la superficie risulta uniforme.

Se le macchie resistono

Quando i puntini marroni sono rimasti sul vetro per molte cotture, un solo trattamento potrebbe non essere sufficiente.

In questi casi è preferibile ripetere delicatamente la pulizia, anziché aumentare la pressione o utilizzare strumenti più aggressivi.

La pasta di bicarbonato può essere applicata nuovamente soltanto sulle zone ancora sporche, sempre dopo aver verificato che il materiale tolleri il trattamento.

È importante evitare pagliette metalliche, coltelli, lame e raschietti improvvisati. Anche se possono sembrare efficaci contro le incrostazioni, rischiano di graffiare il vetro o danneggiare eventuali rivestimenti.

Una volta rimosso lo sporco, la superficie deve essere ripassata accuratamente con acqua pulita per eliminare ogni traccia del rimedio.

Se alcuni puntini continuano a rimanere invariati, non è utile insistere indefinitamente. Potrebbe essere necessario un trattamento differente, previsto dalle istruzioni del produttore.

La cosa importante è ricordare che una macchia resistente non richiede necessariamente uno sfregamento più forte. Spesso è preferibile lavorare gradualmente, rispettando sempre il materiale.

Quando lo sporco è tra i vetri

Non tutti gli aloni visibili sullo sportello si trovano necessariamente sulla superficie interna accessibile.

Molti forni presentano uno sportello composto da due o più pannelli di vetro. In alcuni casi, piccoli residui o aloni possono trovarsi proprio nello spazio tra questi elementi.

Quando succede, passare ripetutamente il panno sulla parte interna o esterna non permette di raggiungere lo sporco.

Per capire se il problema riguarda la superficie accessibile, è utile osservare il vetro da diverse angolazioni. Se la macchia sembra trovarsi all’interno dello sportello e non cambia dopo la normale pulizia, potrebbe essere presente tra i pannelli.

In questo caso non bisogna tentare di infilare panni, liquidi o strumenti nelle fessure. Anche lo smontaggio del vetro del forno deve essere effettuato soltanto quando previsto dalle istruzioni del modello.

Alcuni forni consentono di rimuovere determinati pannelli per la manutenzione, mentre altri richiedono procedure differenti. È quindi importante seguire esclusivamente le indicazioni del produttore.