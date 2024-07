Quali sono gli insetti che potresti trovare nei mobili della cucina

Quando si tratta di mantenere la cucina pulita e libera da ospiti indesiderati, escogitiamo sempre tutti i modi possibili!

Soprattutto quando arriva il caldo, è molto più probabile trovare alcuni insetti, come formiche, ma anche blatte o le celebri farfalline della farina. Vediamo subito come allontanarli.

Farfalline della farina

Le farfalline della farina hanno una capacità sorprendente di apparire all’improvviso e di moltiplicarsi a vista d’occhio, soprattutto se nella vostra dispensa conservate alimenti come farina, cereali o frutta secca che possono diventare il loro buffet personale.

Come prima cosa, è essenziale gettare quegli alimenti dove avete visto le farfalline o trovato i loro bozzoli. Quindi, come ho fatto io, è fondamentale pulire alla perfezione gli scaffali.

Io uso una soluzione preparata con aceto bianco e acqua in parti uguali, aggiungendo alcune gocce di olio essenziale di lavanda per profumare. Questa miscela va spruzzata generosamente dentro e intorno all’area interessata. Un piccolo trucco in più? Lasciate delle foglie d’alloro nel luogo dove avete trovato le farfalline: il loro odore sembra non piacere ai piccoli insetti.

Formiche

Quanto alle formiche, possono diventare un vero incubo, salendo lungo le pareti fino ad entrare in tutti i mobili della cucina. Nelle ultime settimane, nonostante lavassi spesso e cercassi di non lasciare delle briciole in giro, me le sono ritrovare praticamente in ogni zona della cucina.

Per tenerle lontane, oltre a mantenere una pulizia scrupolosa eliminando briciole e residui di cibo (come dicevamo prima), ho trovato efficace l’uso del borotalco.

Creare una barriera con questa polvere nei punti di accesso delle formiche interrompe il loro cammino. Un altro rimedio che ho testato è quello di posizionare bucce di cetriolo nei punti di ingresso: sembra una follia, ma le formiche le evitano accuratamente!

Ovviamente non metto il borotalco nei mobili, a in tutti gli angoli esterni dove le vedo uscire:

Blatte

Le blatte, a differenza di formiche e farfalline, danno maggiori problemi, perché portano infezioni e batteri.

Una cucina pulita e priva di umidità è il primo requisito per non attirarle, ma se già avete notato la loro presenza, la situazione richiede misure più decise. Una pasta di zucchero e bicarbonato può aiutare: mescolate i due ingredienti in parti uguali e posizionate piccole quantità nei luoghi nascosti e frequentati dalle blatte, per eliminarle.

Ecco anche altri rimedi:

Pesciolini d’argento

Forse meno noti ma non meno fastidiosi, i pesciolini d’argento amano l’umidità e i luoghi poco illuminati.

In casa mia, ho riscontrato che tenere l’ambiente il più asciutto possibile aiuta. Ho collocato sacchetti di lavanda e foglie di alloro nei punti critici, come armadi e sgabuzzini, perché sono repellenti naturali per questi insetti.

Non dimenticate il bicarbonato: spargendolo negli angoli più nascosti, contribuirete a creare un ambiente ostile ai pesciolini. E, in più, il bicarbonato aiuta a mantenere una freschezza naturale e ad assorbire gli odori: