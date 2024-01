Tutte noi siamo solite avere un materasso per tanti anni in casa, almeno fin quando non perde la sua forma originale e siamo costrette a comprarne uno nuovo che ci faccia da supporto ottimale.

Affinché, però, possiamo mantenerlo a lungo, è importante avere la giusta cura in modo da non averlo sporco e pieno di cattivi odori.

Perciò, vediamo alcune regole d’oro da seguire per mantenere il materasso a lungo negli anni.

Girarlo nel lato giusto

Innanzitutto, il primo segreto per “tutelare” il materasso e non compromettere la sua comodità consiste nel girarlo nel lato giusto.

Sappiamo, infatti, che ogni materasso ha un lato riservato alla stagione invernale e un lato riservato alla stagione estiva, in quanto più traspirante.

È importante, quindi, ricordarsi di capovolgerlo non solo perché possiamo beneficiare di alcune caratteristiche del materasso in base alla stagione ma anche perché così possiamo uniformare il consumo delle due parti.

Così facendo, infatti, il materasso non tenderà a cedere solo da una parte.

No alle macchie

Che si tratti di macchie di urina, di sangue, di sudore o di semplici macchie gialle dovuto al passare del tempo, ricordate sempre di rimuoverle non appena potete.

Se passa troppo tempo, infatti, finiscono per impregnarsi nel tessuto del materasso e a non andare più via. Ed è così, poi, che ci ritroviamo la superficie del materasso piena di macchie sparse qua e là.

Per rimuoverle, potete provare un mio trucchetto munendovi di:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di acqua ossigenata a 10 volumi

Mescolate, quindi, il sapone di Marsiglia con il bicarbonato di sodio e amalgamateli per bene. Dopodiché, aggiungete anche il cucchiaio d’acqua ossigenata e mescolate fino a rendere tutti e tre gli ingredienti un unico composto.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

A questo punto, mettete un panno in microfibra inumidito nel composto creato e strofinatelo energicamente sulle zone interessate. Infine, risciacquate con un panno inumidito con sola acqua e fate asciugare il materasso preferibilmente all’aria aperta.

Pulizia regolare

Per averlo sempre come nuovo, è importante pulire il materasso regolarmente, ovvero almeno una volta ogni due mesi.

Se vi chiedete come possa essere possibile lavare il materasso, sappiate che potrete ricorrere al lavaggio a secco, cospargendo la sua superficie con una grande quantità di bicarbonato e lasciando agire per circa 30 minuti.

Dopodiché, aspirate il bicarbonato con l’aspirapolvere dotata dei giusti beccucci o direttamente con una spazzola con le setole morbide.

Per un effetto ancora più efficace, vi suggeriamo di aggiungere al bicarbonato alcune gocce di olio essenziale di Tea tree in modo da “igienizzare” queste superfici grazie alle sue proprietà antibatteriche e antiodoranti.

Pulizia più profonda

Dopo aver rinfrescato e lavato a secco il vostro divano e materasso, potete anche procedere con una pulizia più profonda. Per effettuarla, io utilizzo una miscela composta da 1 litro di acqua tiepida, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di succo di limone.

Dopodiché, immergo un panno morbido nella soluzione così ottenuta, lo strizzo bene per rimuovere l’acqua in eccesso affinché sia umido e non bagnato e lo passo su tutta la superficie del materasso.

Infine, lo lascio asciugare naturalmente all’aria aperta, se possibile o comunque aprendo tutte le porte in modo che ci sia abbastanza aria.

Ovviamente, vi ricordo di non bagnare troppo queste superfici con il panno per evitare la formazione di umidità e di cattivi odori.

Coprimaterasso

Infine, sebbene sia una regola alquanto banale, è importante sottolinearla perché contribuisce molto a non rovinare il materasso e a non farlo sporcare troppo.

Di cosa parliamo? Del coprimaterasso, il quale ha proprio la funzione di proteggerlo e di allungare la sua vita, dal momento che fa da scudo rispetto alla polvere o ad altri agenti.

L’importante, però, è che lo laviate una volta al mese ad alte temperature in modo da igienizzarlo e da rimuovere gli acari della polvere.

Come fare la Pulizia Settimanale del Materasso (VIDEO)

E se volete sapere come fare la pulizia settimanale del materasso, ecco un video per voi!