Il Metodo coperchio per pulire a fondo divano e materasso

La pulizia di divani e materassi può sembrare faticosa, ma solo se non si conoscono i metodi giusti!

Per velocizzare il lavaggio di questi tessuti, senza rinunciare ad un’ottima efficacia, esiste un trucchetto che forse non conoscete ancora!

Si tratta di usare un semplice coperchio, vediamo insieme tutti i metodi per far tornare come nuovi divani e materassi e in un batter d’occhio!

Ingredienti per il materasso

Non posiamo dare il via al nostro trucchetto senza prima aver preso tutti gli ingredienti necessari!

Sono tutti elementi che potete trovare tranquillamente in casa e che saranno la soluzione giusta per avere un materasso super pulito in poco tempo.

Nel dettaglio:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaio di acqua ossigenata;

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie sciole a bagnomaria;

6 gocce di olio essenziale alla lavanda.

Saranno soltanto questi gli elementi che, messi insieme, daranno il via ad un trucchetto che non potrete fare a meno di usare più e più volte.

Il bicarbonato e l’acqua ossigenata toglieranno gli acari della polvere, le macchie e manderanno via eventuali cattivi odori; a rafforzare il tutto c’è anche il sapone di Marsiglia che, inoltre, lascerà anche un meraviglioso profumo sul materasso!

Procedimento

Ma ora passiamo senza esitare al procedimento, ci vorrà davvero pochissimo tempo!

Iniziate col mettere tutti gli ingredienti in una ciotola piena di acqua tiepida e mescolate ripetutamente finché non avrete ottenuto un’unica soluzione.

A questo punto avete ottenuto il detergente naturale per il materasso; ora immergete la pezza nella ciotola e strizzatela leggermente perché nella prima passata deve essere più bagnata.

Mettete la pezza attorno al coperchio e fissatela con un elastico attorno al manico, poi strofinatelo energicamente su tutto il materasso.

Di seguito togliete la pezza, sciacquatela e fate più passate finché il materasso non sarà quasi asciutto. Lasciatelo all’aria aperta per diverse ore ed ecco fatto!

Se vi fossero delle macchie sul materasso, potete usare una spugna morbida e strofinare sullo sporco.

Divani

Una volta terminata la pulizia del materasso, non ci resta che proseguire con quella dei divani!

Qui, tuttavia, il discorso cambia leggermente in quanto il divano si presenta sempre in materiali diversi, ma possiamo distinguere generalmente i divani in pelle con quelli in tessuto.

Vediamo quali sono i rimedi specifici per ogni tipologia di divano.

In pelle

Partiamo con quelli in pelle, bellissimi da vedere, ma molto difficili da trattare poiché la pelle assorbe facilmente le macchie e in un niente si può graffiare.

Inoltre, la polvere sui tessuti in pelle è subito visibile, ma con il metodo del coperchio potete risolvere il problemino in un batter d’occhio!

Tutto quello che dovrete fare è seguire il metodo precedentemente descritto anche per il materasso, ma questa volta vi serviranno ingredienti diversi, eccoli di seguito:

1 lt d’acqua

1 bicchiere d’aceto

Unite i due elementi insieme e procedete con il metodo del coperchio, tenendo presente che già dalla prima passata la pezza dev’essere ben strizzata, non bagnate eccessivamente.

In tessuto

Concludiamo con i divani in tessuto, quelli che possiamo trovare comunemente nella maggior parte delle case.

Il metodo del coperchio per questa tipologia di divano è sempre lo stesso, ma anche in questo caso bisogna variare con gli elementi per avere un effetto più mirato.

Ingredienti

ciotola con acqua

2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Sarà questa la soluzione da preparare per bagnare la pezza che andrete ad avvolgere attorno al coperchio per completare la pulizia.

Ricordate sempre di non bagnare eccessivamente il tessuto, altrimenti potrebbe passare troppo tempo prima di asciugarsi completamente.

Avvertenze

Leggete sempre eventuali istruzioni di lavaggio di divani e materassi prima di procedere con i rimedi descritti.