Come sgrassare bistecchiere e griglie dopo la grigliata in famiglia con metodi casalinghi

L’arrivo della Primavera porta con sé, oltre che le belle giornate, anche più momenti di festa da passare in famiglia. E visto che il tempo lo permette, amiamo trascorrere questi eventi in balcone… magari facendo una bella grigliata! Ma come pulire le griglie del barbecue o le bistecchiere quando hanno una notevole quantità di grasso e unto?

La risposta ce l’ho io.. o almeno posso parlarvi della mia esperienza e di cosa preferisco usare in questi casi: il Sapone molle, ovvero il Sapone Alga.

La prima cosa che mi ha colpito del sapone molle potassico è la sua incredibile capacità di sgrassare senza richiedere uno sforzo eccessivo, oltre al fatto di essere biodegradabile e quindi gentile sull’ambiente e sulla nostra pelle.

Oggi vedremo come mi servo di questo sapone come unico rimedio per pulire bistecchiera o griglie del barbecue.

Non usare spugne abrasive

Prima di tuffarci nella pulizia, però, voglio condividere con voi un importante consiglio.

Se le vostre griglie o bistecchiere hanno un rivestimento in teflon, è fondamentale optare per l’utilizzo di una spugna non abrasiva. Questo piccolo accorgimento vi permetterà di preservare l’integrità del rivestimento, evitando danni che potrebbero rovinarlo definitivamente durante il processo di pulizia.

E poi non è salutare nemmeno per chi consuma i propri cibi. Una volta fatta questa piccola premessa (ma molto importante), possiamo passare alle varie fasi di pulizia.

Lascia le griglie in ammollo

Un altro consiglio che potrebbe rivelarsi utile è quello di lasciare griglie o bistecchiera in ammollo. Di sicuro è una cosa che già farete, e sappiate che fate benissimo: scegliete una bacinella bella grande, riempitela con acqua calda e lasciate in ammollo per almeno 1 ora, se ne avete la possibilità.

In questo modo sarà molto più facile e veloce rimuovere il grasso incrostato sulle griglie.

Come uso il Sapone Alga

Ma come si usa questo rimedio? Niente di più semplice: basta prendere un pezzetto di sapone molle potassico, appoggiarlo e farlo aderire su una spugna leggermente umida e passarlo sotto l’acqua fino a creare una ricca schiuma.

A questo punto, usate la spugna per passare delicatamente su bistecchiere e griglie. Vi accorgerete che, con movimenti leggeri e senza applicare troppa pressione, il grasso e i residui bruciati inizieranno a sciogliersi (grazie anche all’ammollo fatto prima).

Infine, un buon risciacquo con acqua calda completerà il lavoro. Spesso uso il sapone molle (che chiamo sapone giallo) anche per i fuochi della cucina e il piano cottura in acciaio:

Usa un goccio di aceto per la pulizia finale

A volte però, la pulizia non si limita solo all’aspetto “visivo”. Gli odori, specialmente quelli della carne cotta, possono persistere anche dopo una pulizia approfondita.

In questi casi, il mio piccolo trucco è utilizzare un panno imbevuto in una soluzione di acqua e aceto (in parti uguali). Immergo lo straccio nella soluzione, poi lo passo su tutta la superficie che ho sgrassato in precedenza con il sapone molle. Già così ho avuto l’impressione che tutto era ancora più sgrassato e l’odore era sparito.

Per “sicurezza” ho risciacquato ulteriormente con sola acqua e lasciato asciugare completamente. Anche se la pulizia del barbecue o della bistecchiera è sempre noiosa, usando questo metodo riesco a fare meno fatica.

Un’alternativa al sapone molle

Se per qualche motivo non riuscite a reperire il sapone molle potassico, non disperate: c’è un’alternativa altrettanto efficace: il sapone di Marsiglia.

Basta sciogliere due cucchiai di scaglie di sapone in una bacinella di acqua calda, immergere griglie e bistecchiere e lasciarle lì per qualche minuto.

Successivamente, armatevi di quella stessa spugna non abrasiva e passatela delicatamente sulle superfici. Vedrete che anche in questo caso, il grasso e i residui cederanno facilmente. Ricordate di risciacquare bene e anche questa volta sarete sorpresi dal risultato ottenuto!

Qualsiasi rimedio vogliate utilizzare, entrambi sono validi e ci permettono di risparmiare in tema di detersivi, ma anche di avere un approccio più sostenibile verso l’ambiente!