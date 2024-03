Come eliminare l’odore forte di carne arrostita dalla cucina

Durante la settimana, presi da tanti impegni, cerchiamo di cucinare il necessario per sporcare la cucina il meno possibile. Quando invece arriva il weekend, non c’è nulla di meglio che concedersi qualche delizia prelibata, magari più pasticciona!

Oggi voglio condividere con te una questione che mi capita spesso in cucina, specialmente dopo aver arrostito della carne: quel forte odore che sembra non voler mai andare via! Ma non preoccuparti, ho trovato dei rimedi naturali che mi aiutano sempre a eliminare questo persistente aroma. Vediamo insieme come fare.

Faccio arieggiare la cucina mentre cucino

Il primo passo, e di sicuro il più intuitivo, è fare in modo che la cucina sia ben areata mentre cucino. Quindi, apro finestre e porte del balcone, se presente. L’obbiettivo è creare una corrente d’aria che sposti l’odore di carne arrostita all’esterno, impedendogli di impregnarsi nelle superfici e nei tessuti. Credimi, è efficace!

Ovviamente ciò è più difficile in inverno (altrimenti ci geliamo per il freddo), potresti perciò chiudere le porte della cucina, per evitare che l’odore arrivi anche nelle altre stanze!

Pulisco i mobili con sapone di Marsiglia e aceto

Dopo la fase di cottura, mi occupo delle superfici. Per i alcune superfici e mobili della cucina, ho trovato il mix perfetto: utilizzo del sapone di Marsiglia liquido miscelato in acqua calda con un goccio di aceto bianco. Questa combinazione non solo pulisce a fondo ma l’aceto è ottimo per neutralizzare gli odori.

Il mix lo uso principalmente per:

l’interno dei mobili

le piastrelle unte dal grasso

sotto la cappa.

Se hai mobili lucidi, laccati, delicati, usa il solo sapone di Marsiglia. Evita l’aceto perché potrebbe opacizzarli.

Sgrasso i filtri della cappa con rimedi naturali

Un altro elemento da non sottovalutare è la cappa, che assorbe una buona parte dei fumi di cottura.

I filtri possono diventare molto grassi e trattenere gli odori. La mia soluzione consiste nel metterli a bagno in una soluzione di acqua calda, soda da bucato e un po’ di aceto bianco per alcune ore. Poi, faccio un risciacquo accurato e li lascio asciugare bene. Vedrai quanto questi semplici ingredienti possono fare la differenza.

Passando anche solo un panno con un goccio di aceto eliminerai gli odori e luciderai l’acciaio di tutta la cucina. Se vuoi un approfondimento sulla pulizia della cappa puoi trovare tutto in questo video:

Faccio bollire acqua e aceto per assorbire gli odori

Infine, ma non per importanza, ho un piccolo segreto che applico mentre finisco di preparare la cena. Metto a bollire una pentola d’acqua con un bicchiere di aceto bianco di alcol. L’aceto, vaporizzandosi, aiuta a catturare e neutralizzare gli odori nell’aria, facendo sì che quel persistente odore di carne arrostita diventi un ricordo. A volte aggiungo anche delle bucce di agrumi per diffondere un aroma fresco e piacevole.

Però, voglio avvisarti, che l’odore persistente dell’aceto potrebbe darti un po’ fastidio. Per questo cerca comunque di tenere le finestre aperte per arieggiare.

Se comunque non ami l’aceto, ho qui già pronte per te alcune soluzioni, comunque efficaci e più profumate:

Spero che questi consigli ti siano utili tanto quanto lo sono stati per me. Ricorda, mantenere la tua casa fresca e senza odori di cucina ostinati è possibile, basta un po’ di inventiva e l’uso di prodotti che molto probabilmente hai già in casa. A presto per altri consigli sulla pulizia naturale!