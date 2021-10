Taglia Mezza Patata e passala sui Vetri: ecco il Metodo della Nonna per sgrassarli e lucidarli!

Oltre ad essere un alimento meraviglioso che ci rende felici nelle giornate più tristi, le patate sono tuberi dalle mille proprietà!

Vengono usate nella cosmesi naturale per trattamenti di bellezza, in casa per lucidare oggetti antichi oppure nelle pulizie di tutti i giorni!

Vi sorprenderebbe sapere che per pulire i vetri potete utilizzare una patata?

Ebbene sì, oggi vi dirò come usare mezza patata per sgrassare e lucidare i vetri!

Proprietà della patata

Perché usare proprio una patata per i vetri che di solito sono la cosa più impegnativa da pulire? Soprattutto a causa degli aloni?

Beh, è bene che sappiate quali sono le proprietà della patata per le pulizie.

Questo tubero, contiene moltissimo amido che, più specificamente, viene chiamato acido ossalico.

È proprio questa proprietà che la rende estremamente performante nelle faccende domestiche, in quanto può essere usato quasi in tutto!

Come usare la patata per i vetri

Ora, però, vediamo nel dettaglio come usare la patata per i vetri!

Questo passaggio è di estrema semplicità, in quanto quello che vi occorre è una patata cruda.

Tagliate quest’ultima a metà e strofinatela su tutto il vetro, insistendo particolarmente sulle zone in cui ci sono aloni oppure macchie di impronte.

Successivamente passate un panno di cotone inumidito con acqua tiepida. Non deve essere troppo bagnato, altrimenti trasferirete le gocce d’acqua sul vetro e otterrete l’effetto contrario in quanto resteranno aloni.

Potete usare questo metodo anche per gli specchi, oggetti che bisogna pulire costantemente in casa perché ci sono sempre impronte di mani o polvere.

Vedrete che con questo rimedio vetri e specchi torneranno lucidi e splendenti!

Altri utilizzi della patata

Dato che dobbiamo impiegare una patata solo per pulire i vetri, cerchiamo di non sprecarla buttandola, ma anzi vediamo altri utilizzi della patata in casa!

Per le incrostazioni : quando le padelle presentano uno sporco difficile da rimuovere, potete risolvere il problema semplicemente con mezza patata da strofinare sull’incrostazione . Se necessario, lasciate agire così l’amido potenzierà l’azione pulente. Inoltre, potete usarla proprio come spugna naturale mettendoci sopra del sale grosso.

: quando le padelle presentano uno sporco difficile da rimuovere, potete risolvere il problema semplicemente con . Se necessario, lasciate agire così l’amido potenzierà l’azione pulente. Inoltre, mettendoci sopra del sale grosso. Per i fondi delle bottiglie : quando dobbiamo rimuovere le macchie dai fondi delle bottiglie, come patina bianca o vino, possiamo tagliare le patate crude a pezzetti , metterle nella bottiglia e aggiungere acqua e un cucchiaio di sale fino . Agitate per bene più di una volta e svuotate.

: quando dobbiamo rimuovere le macchie dai fondi delle bottiglie, come patina bianca o vino, possiamo , metterle nella bottiglia e e . e svuotate. Per il calcare: anche per il calcare la patata può esservi d’aiuto, passate mezza patata sulle zone piene di calcare e risciacquate con abbondante acqua fresca!

Avvertenze

Usate sempre molta cautela con i rimedi descritti e ricordate di usare patate fresche e non marce, altrimenti non avrete l’effetto ottenuto e si formeranno dei cattivi odori.