Trucchetti facili e veloci con i cubetti di ghiaccio a casa

Da quando ho abbracciato lo stile di vita “fai da te”, sono sempre alla ricerca di modi naturali e semplici per velocizzare le mie faccende in casa.

Chi l’avrebbe detto che qualcosa di così banale e quotidiano come un cubetto di ghiaccio possa diventare un trucchetto versatile per la casa?

Vediamo insieme come andrebbero utilizzati!

Per togliere i segni del tavolo dai tappeti

Immaginate di spostare un mobile e di trovare sotto un’impronta quasi indelebile lasciata sul tappeto.

Vi basterà posizionare un cubetto di ghiaccio dove è necessario e lasciare che faccia il suo lavoro. Il freddo stimolerà le fibre del tappeto, aiutandole a espandersi e a rialzarsi.

Non aspettate che il ghiaccio si sciolga completamente, basta una ventina di minuti, poi con una spazzola date una bella passata sulle aree trattate, lasciando il vostro tappeto come nuovo!

Per staccare facilmente le gomme da masticare

Chi non si è mai trovato a dover rimuovere una gomma da masticare attaccata in luoghi indesiderati? Dalla suola delle scarpe al sotto di una sedia, fino ai tessuti dei vestiti. Tuttavia, ho trovato che usando i cubetti di ghiaccio il problema si risolve quasi da solo.

Avvolgete il cubetto in un panno sottile e premetelo contro la gomma per alcuni minuti. Il freddo indurirà la gomma rendendola meno appiccicosa e molto più facile da rimuovere. Con pazienza e uno strumento non troppo affilato, potrete sollevarla completamente senza lasciare traccia.

Per le incrostazioni delle pentole

Cucinare è una passione, ma a volte possono accadere piccoli disastri, come scordarsi di qualcosa sul fuoco. Quando ciò accade e ci troviamo di fronte a una pentola incrostata il ghiaccio ci può venire in soccorso.

Importante: se la pentola è ancora calda, aspettate che diventi tiepida almeno per evitare shock termici che potrebbero danneggiarla.

Successivamente, riempitela di acqua fredda, aggiungete alcuni cubetti di ghiaccio e rimettetela sul fuoco. Il contrasto termico aiuterà a sollevare le incrostazioni dal fondo. Ricordate di utilizzare questa tecnica solo su pentole resistenti al cambio di temperatura e non su quelle antiaderenti.

In asciugatrice

In una giornata frenetica, trovare un modo per evitare di stirare può essere un vero toccasana. Mettendo un paio di cubetti di ghiaccio nella asciugatrice con i vostri capi, scoprirete un metodo efficace per ridurre le pieghe.

Il calore in teoria trasforma il ghiaccio in vapore, lavorando sui tessuti come farebbe un ferro a vapore. E voilà, i vostri vestiti usciranno meno accartocciati, pronti per essere indossati o riposti nell’armadio.

Per rinfrescare la casa

Ora che fa molto più caldo, potremmo usare il trucchetto del ghiaccio per rinfrescarci un po’.

Riempite una ciotola con cubetti di ghiaccio e aggiungete alcune gocce del vostro olio essenziale preferito. Posizionando la ciotola davanti a un ventilatore, permetterete alla leggera brezza di recuperare la freschezza del ghiaccio e la fragranza degli olii, diffondendo in tutto l’ambiente un piacevole senso di rinfrescante pulizia.

Ovviamente posizionate la ciotola a un distanza di sicurezza dal ventilatore, per poter beneficiare del fresco in tutta sicurezza!