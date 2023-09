Non tutti conoscono questi 5+1 Trucchi furbi per pulire la casa con l’Aceto

A furia di usarlo giorno dopo giorno e sempre per le stesse cose, forse non sapete fino in fondo tutti i rimedi che possono essere realizzati utilizzando una semplice bottiglia di aceto.

Questo fantastico ingrediente porta tantissimi benefici in casa, partendo dalla più grave macchia di calcare, fino alla cura del bucato in lavatrice.

Nasconde, infatti, una vasta gamma di potenzialità che possono semplificare la vita quotidiana. Scopriamo subito insieme alcuni trucchi che non tutti conoscono con una semplice bottiglia d’aceto!

Per tutti i cattivi odori

Incominciamo con un problema che tutti abbiamo affrontato almeno una volta: i cattivi odori in casa.

Che si tratti di puzze persistenti in cucina, nell’armadio o persino nel bagno, l’aceto può essere un potente neutralizzante, per questo non potrete fare a meno di usarlo.

Riempite semplicemente una piccola ciotola con aceto bianco e posizionatela nell’area interessata. Se l’odore è molto forte, potete prima riscaldare il prodotto e dopo metterlo dove dovrete.

L’aceto agirà come un deodorante naturale, assorbendo gli odori sgradevoli e lasciando l’ambiente fresco e pulito.

Per le macchie più ostinate

Chi non ha mai combattuto con macchie ostinate sui vestiti o su tutte le superfici di casa?

Ad essere una spalla forte in casa è, naturalmente l’aceto che può aiutarvi anche in questo caso. Tutto quello che dovrete fare è mescolare parti uguali di aceto bianco e acqua all’interno di una ciotola, quindi immergete un panno in microfibra nella soluzione e successivamente tamponate delicatamente la macchia.

Lasciate agire per almeno 5 minuti, poi non dovrete far altro che passare una spugnetta e poi risciacquare per mandare via definitivamente lo sporco.

L’aceto contribuirà a scomporre le macchie, rendendo il lavaggio più efficace. Tuttavia, prima di applicare l’aceto su tessuti delicati o colorati, è sempre consigliabile fare una piccola prova su un’area nascosta.

Attenzione! Ricordate che, per quanto riguarda le superfici, non potete usare l’aceto su marmo o pietra naturale.

Nel frigo

Quando il frigo viene colpito da odori molto sgradevoli, aprirlo è sempre una brutta storia, poiché la puzza si concentra maggiormente negli spazi ristretti.

A risolvere questo problema viene in nostro soccorso una bottiglia d’aceto, ideale per catturare anche le puzze più forti quali quella del pesce o del latte colato.

Per prima cosa assicuratevi di aver fatto una profonda pulizia del frigorifero, usando sempre l’aceto. Successivamente dovrete riempite 1 bicchiere con il prodotto e posizionarlo sulla mensola dove sorgeva il cattivo odore.

Lasciatelo lì per qualche giorno, dopodiché sostituitelo finché la puzza non sarà andata via definitivamente.

Mentre si cucina

Come ci insegnano le nostre nonne, l’aceto è un prezioso aiuto anche mentre si cucina, in particolare quando si preparano cibi forti.

Prima di cucinare, riscaldate un pentolino con dell’aceto, poi spegnete il fuoco e posizionatelo in prossimità del piano cottura. Mentre cucinate, la puzza non invaderà tutta la cucina.

Lasciatelo lì anche anche tutto il tempo dopo e vedrete che la cucina non avrà il minimo odore!

Per il legno

Oltre tutti i metodi elencati, l’aceto è fantastico anche se utilizzato per prendersi cura dei mobili in legno. Questi, infatti, brilleranno sotto l’effetto del prodotto.

Potete preparare un vero e proprio lucidante naturale: mescolate 1 cucchiaio d’olio d’oliva e mezzo bicchiere d’aceto e applicate delicatamente la miscela sui mobili con un panno morbido.

Lasciate agire per 10-15 minuti; dopodiché rimuovete l’eccesso con un panno in lana ben pulito. Vedrete subito la differenza con un risultato fantastico!

Vetri molto sporchi

Infine, parliamo di un’altra problematica che si presenta di frequente, in particolare dopo le giornate di pioggia forte: i vetri molto sporchi.

Che si tratti delle finestre di casa vostra o dei balconi, un mix in parti uguali di aceto e acqua può essere una soluzione salva-moneta salva-ambiente.

Riempite uno spruzzino con questa soluzione e spruzzatela sui vetri, quindi pulite con un panno pulito o un giornale. L’aceto aiuterà a rimuovere lo sporco ostinato e lascerà i vetri scintillanti.

Avvertenze

Provate l’aceto prima su tutte le superfici interessate per verificare che non si macchino. Ricordate di non usarlo su marmo o pietra naturale.

