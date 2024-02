La doccia è sempre stato uno degli elementi della casa più problematici per me da pulire e preservare da macchie e calcare, e il fatto che la doccia sia sempre bagnata o umida non aiuta per niente.

Un po’ di tempo fa mi affannavo molto a pulirla, perché ogni volta dovevo togliere il calcare e lo sporco che si accumulavano nel tempo e perdevo mattinate intere.

Per questo ho sentito l’esigenza di escogitare qualche metodo che mi permettesse di tenerla pulita in maniera più semplice e più a lungo e non faticare troppo ogni volta la pulisco.

Sciacquare e asciugare dopo ogni utilizzo

Il segreto per non affaticarsi troppo con la pulizia della doccia è quello di cercare di tenerla quanto più possibile asciutta e pulita dopo ogni utilizzo, così da non permettere al calcare di sedimentarsi e allo sporco di accumularsi.

Per questo motivo, dopo ogni doccia sciacquo i residui di sapone con il soffione, in modo che non si secchi nella doccia incrostandosi. Dopodiché, procedo all’asciugatura.

Tengo in doccia un panno in microfibra, che strizzo e utilizzo per asciugare quando ho terminato, e questa è la soluzione più efficace affinché la pulizia duri di più nel tempo.

Utilizzare una soluzione anticalcare

Per rendere il processo di pulizia ancora più efficace, non mi limito solo ad asciugare, ma a giorni alterni utilizzo una soluzione anticalcare naturale, che adesso vi spiego come preparo.

Prendo un spruzzino in cui verso una parte di aceto bianco e due parti d’acqua: come già saprete, l’aceto ha proprietà anticalcare, che aiutano tantissimo a eliminare i residui che il processo di asciugatura non riesce a portare via.

Spruzzo il contenuto sulle pareti della doccia e attendo che la soluzione agisca per qualche minuto, dopodiché utilizzo un panno per asciugare le superfici e lucidare.

Utilizzare detergenti antiaderenti

Un altro modo efficace per tenere la doccia pulita più a lungo ed evitare che i residui di acqua e sapone si accumulino è utilizzare dei detergenti antiaderenti.

Le proprietà di questi detergenti impedisce ai residui di restare attaccati alle superfici, che scivolano via in maniera molto semplice insieme all’acqua.

Se, come me, non amate utilizzare prodotti chimici, in alternativa a questi potete applicare un leggero strato di cera d’api sulle superfici della doccia, molto utile a creare uno strato protettivo che respinge l’acqua e previene l’accumulo di calcare.

Questo metodo è indicato se non vi piace l’idea di asciugare la doccia ogni volta dopo l’utilizzo: in questo modo, la pulizia successiva sarà molto più semplice da compiere, anche se non siete stati attenti a togliere le goccioline d’acqua dai vetri tutte le volte che vi siete lavati.

Prevenire ed eliminare la muffa

Oltre al calcare ai residui di sapone, un altro nemico della nostra doccia è la muffa. Il modo migliore per combatterla è prevenirla, innanzitutto asciugando bene e facendo arieggiare sempre il box doccia dopo ogni utilizzo.

La soluzione composta di acqua e aceto, che vi ho spiegato sopra come preparare, oltre che contro il calcare, è utilissima anche a prevenire la muffa.

In alternativa, per eliminare la muffa superficiale che può formarsi, potete utilizzare l’alcol: vi basterà versarne un po’ sui punti interessati, lasciare agire per qualche minuto e poi strofinare con uno spazzolino e risciacquare per eliminare la muffa.

Quindi, quando pulite la doccia dopo l’utilizzo, non badate solo ai vetri, ma fate attenzione anche al piatto doccia, le fughe e gli angoli, dove la muffa può insidiarsi.

Preparare una pasta di bicarbonato

Quando il calcare o lo sporco sono molto resistenti e non viene via in maniera semplice nemmeno con acqua e aceto, io preparo una soluzione naturale che mi aiuta sempre a ripristinare lo splendore della doccia.

Il protagonista di questo rimedio è il bicarbonato di sodio, noto per le sue proprietà abrasive leggere, utilissime a portare via i residui di calcare.

Basta prendere un cucchiaio di bicarbonato di sodio e aggiungere qualche goccia d’acqua fino a formare una pastella dalla texture granulosa, da spalmare sulle superfici interessate con una spugna. Fatela agre per qualche minuto e poi rimuovetela. Vedrete che porterà via il calcare e lo sporco.

Da quando utilizzo questi metodi per tenere pulita la doccia, non devo più fare una grande fatica per eliminare calcare, sapone incrostato e muffa e pulire il bagno non è mai stato così semplice.