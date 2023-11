Il box doccia è una delle componenti del bagno più soggette alla formazione del calcare, in quanto è esposta continuamente all’acqua.

Così, ritroviamo quegli aloni bianchi ovunque e soprattutto sui vetri che perdono tutta la loro lucentezza e diventano opachi.

Come fare, quindi, per pulire i vetri del box doccia dal calcare? Facile, basta usare questi rimedi! Vediamoli insieme!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per la sua leggera azione abrasiva efficace per rimuovere le macchie di calcare.

Versate, quindi, 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato in un secchio contenente acqua tiepida, dopodiché immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo sui vetri.

Infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto o con il tergi-vetro in modo da evitare la formazione di ulteriori aloni.

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace è l’aceto il quale non solo rimuove le macchie di calcare, ma aiuta anche a lucidare. Non a caso, infatti, viene utilizzato per rendere brillante l’acciaio della cucina!

In una bacinella contenente acqua calda, quindi, aggiungete 1 bicchiere d’aceto e immergete, poi, un panno in microfibra al suo interno. Dopodiché, strizzatelo leggermente, passatelo sui vetri della doccia e asciugate subito con un altro panno morbido.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, il quale funge proprio da anticalcare naturale che può essere usato anche in lavastoviglie e in lavatrice.

In un vaporizzatore, quindi, versate 1 litro di acqua e aggiungete 150 grammi di acido citrico al suo interno.

Dopodiché, agitatelo per mescolare il tutto, spruzzate la miscela sul vetro, lasciate agire per circa mezz’ora e passate un panno per strofinare delicatamente. Infine, risciacquate e asciugate con un panno asciutto o con il tergivetro.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Succo di limone

Dopo aver citato il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come può mancare all’appello il limone? Questo agrume, infatti, è in grado di rimuovere le macchie di calcare!

Versate, quindi, un bicchiere di succo di limone in 500 ml d’acqua e travasate, poi, la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

A questo punto, vaporizzatela sui vetri del vostro box doccia e passate un panno morbido.

Infine, risciacquate e asciugate accuratamente con un panno morbido, effettuando movimenti circolari in modo da non favorire la formazione di aloni.

Rimedio del coperchio

Forse vi sembrerà un rimedio piuttosto strambo, eppure sembra funzionare. Di cosa stiamo parlando? Del rimedio del coperchio!

Per provarlo, tutto ciò di cui vi dovrete munire, quindi, è

1 coperchio di una pentola (grande in base alla larghezza e l’altezza dei vetri);

1 panno da cucina in cotone pulito;

200 ml d’aceto bianco d’alcol;

1 vaporizzatore spray.

Versate, quindi, l’aceto in un vaporizzatore spray, dopodiché inumidite leggermente il panno in cotone e spruzzate un’abbondante quantità di prodotto sul panno.

A questo punto, avvolgete il coperchio con il panno di cotone imbevuto di aceto bianco, strofinatelo sul vetro con movimenti circolari e lasciate agire per circa 10 minuti.

Infine, risciacquate abbondantemente e asciugate con un panno.

Patata

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo di una patata. Esatto, proprio il tubero che tanto amiamo mangiare! Questo, infatti, è in grado di lucidare i vetri e rimuovere tutti gli aloni di calcare.

Tagliate, quindi, una patata a metà, dopodiché passatela su tutto il vetro del box doccia e lasciate agire per un po’. Infine, risciacquate servendovi di un panno in microfibra e asciugate con uno straccio in cotone.

Avvertenze

Consigliamo di provare i rimedi prima in angoli non visibili per assicurarvi di non danneggiare il vetro.