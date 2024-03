Come riduco l’umidità in casa con il rimedio della Bottiglia: ti spiego perché funziona

Ammettiamolo, l’umidità in casa è quel tipo di problema che si tende sempre a sottovalutare, finché non ci si ritrova a combattere contro il formarsi di muffa e cattivi odori costanti.

A volte dipende dalla posizione della stanza, talvolta da come è orientata casa nostra. Sta di fatto che sentire odore di umidità non è certo il massimo!

E chi l’avrebbe mai detto che la soluzione potesse essere trovata in qualcosa di così banale come una bottiglia di plastica e del sale grosso? Ebbene sì, vi sto per raccontare come ho trasformato questi oggetti quotidiani in un potente alleato contro l’umidità in casa.

Quali stanze per me accumulano più umidità

Come accennavo prima, partiamo dal presupposto che ogni casa è un mondo a sé, ma ci sono delle stanze che, per natura, tendono ad essere più umide delle altre. Nella mia esperienza, bagno e cantina sono i luoghi che accumulano più umidità. Ed è lì che ho deciso di concentrare i miei sforzi per combattere questo fastidio.

Ora vi condivido la mia “situazione casalinga”: poiché casa mia non prende molto sole, spesso mi capita di avvertire umidità e freddo anche quando cerco di arieggiarla e far entrare luce. Quindi, oltre al bagno o ai luoghi come cantina e garage, a volte sento l’umidità persino in camera da letto!

Come realizzare la Bottiglia Anti-Umidità

Tempo fa provai per caso il Metodo della Bottiglia, seguendo il consiglio di un’amica. Per questo vi elencherò in modo dettagliato sia l’occorrente che vi servirà, sia il procedimento che dovrete seguire e anche altri consigli utili.

Occorrente completo

Pronti per provare? Ecco cosa vi servirà:

Una bottiglia di plastica vuota, può essere da 1,5 o 2 litri

vuota, può essere da 1,5 o 2 litri Un paio di forbici ben affilate

E ultimo, ma non certo meno importante, del sale grosso

Procedimento

Il procedimento è così semplice che vi chiederete perché non ci avete pensato prima. Prendete la bottiglia e tagliatela all’incirca ad un terzo dall’apertura. In parole povere, più o meno poco prima della prima curva, in modo che possiamo inserire questo pezzo tagliato all’interno della bottiglia stessa.

Ora prendete la parte superiore e infilatela a testa in giù nella parte inferiore che avete appena tagliato, come se steste creando un piccolo imbuto. E voilà, avete il vostro contenitore per il sale.

C’è una piccola cosa in più da fare: praticate dei piccoli fori sul tappo della bottiglia prima di capovolgerla. Potete usare un ago leggermente riscaldato sul fuoco: fate molta attenzione a non scottarvi.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Ora non ci resta che riempire la parte superiore, quella a testa in giù, con il sale grosso. Il sale è un rimedio naturale che uso moltissimo per contrastare l’umidità in diversi ambienti di casa, come ti spiego in questo video:

Se vi state chiedendo come usare la bottiglia anti-umidità, posizionate questo strumento nelle aree più umide della casa e guardate la magia accadere: il sale inizierà a bagnarsi, assorbendo l’umidità dell’aria e depositando l’acqua nella parte inferiore della bottiglia.

Ogni quanto sostituisco il sale

Normalmente, cambio il sale una volta al mese, ma questo può variare in base a quanto umida è l’area in cui lo mettete. Se notate che si bagna molto velocemente, potreste aver bisogno di cambiarlo più spesso.

Perché il Metodo funziona

All’inizio ero davvero scettica, ma dopo aver visto con i miei occhi l’efficacia di questo semplice rimedio, non posso fare a meno di consigliarlo a chi è in difficoltà.

La riduzione dell’umidità avviene, e con essa è migliorata anche la qualità dell’aria in casa. E poi, cosa non meno importante, si tratta di una soluzione economicamente accessibile e ecosostenibile, aspetti che per me hanno un’importanza fondamentale.

Se l’umidità in casa è un problema che vi tocca da vicino, vi invito a non sottovalutare la potenza di una bottiglia di plastica e del sale grosso. Provare per credere, potreste rimanere sorpresi quanto lo sono stata io!