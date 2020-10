Come evitare i vestiti stropicciati dalla lavatrice?

In base alle necessità della famiglia, nel corso della settimana possiamo fare uno o più lavaggi n lavatrice.

Grazie a questo elettrodomestico, ormai indispensabile, il nostro bucato è pulito in modo impeccabile. Attraverso una serie di programmi differenti, possiamo dedicare trattamenti diversi ai nostri capi, basandoci sulle etichette di lavaggio.

Molto spesso, però, nonostante le nostre dedite attenzioni, un vestito può risultare molto stropicciato dopo il lavaggio, anche se abbiamo seguito le indicazioni alla lettera!

Ovviamente non si tratta di un problema grave, ma poi può essere molto difficile stirare. Inoltre alcune pieghe possono non togliersi più dalle nostre magliette!

Quindi come possiamo evitare vestiti stropicciati dalla lavatrice?

N.B. Raccomandiamo di seguire sempre le indicazioni presenti sulle etichette dei vestiti, in modo da non rovinarli con un trattamento sbagliato.

Leggi e dividi

Una cosa molto importante, come abbiamo accennato, è leggere bene le etichette presenti all’interno dei capi, prima di riporli in lavatrice.

Inoltre sarebbe molto importante non solo distinguere tra i panni bianchi, scuri o colorati.

In realtà (qualora fosse possibile, ovviamente) fare una divisione per tessuto ci permette di usare il programma giusto senza rischiare di rovinare i vestiti e trovare delle stropicciature indesiderate, dovute alla temperatura sbagliata o programma troppo aggressivo.

Perciò leggete bene l’etichetta e dividete i capi, se potete.

Centrifuga

Naturalmente, maggiore attenzione va dedicata all’utilizzo della centrifuga, maggiormente responsabile dei panni stropicciati dalla lavatrice.

In alcuni programmi, o in base alle nostre esigenze, c’è la possibilità di usare la doppia centrifuga, che strizza in modo ottimale i nostri capi in lavatrice!

Che cosa accade quando usiamo la doppia centrifuga? I vestiti (soprattutto nei mesi freddi) risultano meno umidi e si asciugano prima.

Ma, d’altra parte, più li strizziamo più c’è la possibilità che i panni vengano sgualciti dalla lavatrice! Quindi diminuite i giri della centrifuga e noterete la differenza!

Occhio alle temperature

Non scherziamo, anche le temperature giocano un ruolo fondamentale per i panni stropicciati dalla lavatrice!

Non dobbiamo dimenticare che alcuni capi (come la biancheria intima) vanno necessariamente lavati con temperature alte per una questione di igiene.

Dopo aver letto l’etichetta, se riusciamo a utilizzare temperature leggermente più basse, eviteremo il formarsi delle odiatissime grinze che ci fanno dannare durante la fase di stiratura!

Carico in lavatrice

Un lavaggio in lavatrice, nella vita di tutti i giorni, sembra un gesto meccanico e quasi banale. Non dovremmo mai dimenticare che alcune piccole accortezze, che vi stiamo svelando oggi, possono davvero facilitarvi il lavoro!

Ad esempio, anche troppo carico in lavatrice potrebbe rendere stropicciati i vostri vestiti! Inoltre, quando riempiamo troppo il cestello, possiamo compromettere anche la riuscita del lavaggio.

I detersivi non raggiungono per bene tutti i capi e il carico eccessivo non permette il giusto risciacquo.

Stendili subito

Magari è un suggerimento che le nostre nonne conoscono molto bene e c’è un buon motivo!

Un po’ per impegni, un po’ per noia, tendiamo a lasciare i panni nel cestello della lavatrice… Niente di più sbagliato!

Le conseguenze sono due: la prima (quella da subito più evidente) è quella di avere un bucato puzzolente dopo il lavaggio in lavatrice.

I panni, restando chiusi ne cestello, restano umidi e assumono quel classico odore di chiuso, per niente piacevole.

Inoltre, i panni iniziano ad “asciugare” fissando quelle striature e stropicciature che saranno davvero difficili da togliere nella fase di stiratura.

Con un po’ di organizzazione, e armati di pazienza, mettiamo subito i panni in bacinella e stendiamoli!

Asciugatrice

Per chi possiede l’asciugatrice, abbiamo un ulteriore consiglio. Questo elettrodomestico ci facilita la vita soprattutto d’inverno, quando i panni sono sempre umidi e non si asciugano mai.

Però l’asciugatrice può contribuire ad avere panni più stropicciati. Alcune di queste hanno proprio il programma “anti-stropiccio”, utilissimo per stirare il meno possibile.

In altri casi, anche un programma delicato può essere d’aiuto.

Questi sono alcuni consigli, molto semplici ma altrettanto efficaci, per evitare che i panni siano stropicciati dalla lavatrice!

