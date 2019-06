Ricette di bellezza fai da te con la curcuma!

La curcuma – anche detta zafferano d’India – è tra le spezie più utilizzate in cucina. Molto diffusa nella tradizione culinaria orientale, da un bel po’ di tempo è diventata la base di moltissime ricette occidentali.

Il suo colore giallo e il sapore pungente ricordano lo zenzero, ma sono due spezie differenti. Anche la curcuma, come lo zenzero, ha moltissime proprietà benefiche (che puoi trovare nel dettaglio qui) tra cui ricordiamo l’azione antinfiammatoria e antiossidante e i benefici straordinari per l’intestino, il fegato e lo stomaco.

Ma non è finita qui: non molti lo sanno, ma la curcuma può avere degli effetti benefici anche se utilizzata dall’esterno nei rimedi naturali, come base di qualche prodotto di bellezza naturale e biologico, in quanto ha proprietà illuminanti e nutritive ed è anche un ottimo antiage, perché combatte l’invecchiamento cutaneo.

Con la curcuma si possono realizzare molte ricette di bellezza che vanno dalle creme alle maschere, passando per gli scrub (per citarne qualcuna più banale). Si possono realizzare addirittura i sali da bagno o un buon sbiancante per i denti.

Tuttavia, si consiglia la massima meticolosità: la curcuma tende a macchiare, quindi è bene risciacquarla perfettamente dopo l’utilizzo. Ecco qualche ricettina facile e veloce, interamente realizzabile in casa, per prendersi cura della nostra pelle con questa spezia buonissima e salutare.

Attenzione

Nei nostri consigli utilizziamo sempre curcuma fresca biologica proveniente da produttori regolamentati. Nell’ultimo periodo infatti sono stati molti i casi di avvelenamenti e epatite dovuti all’utilizzo di curcuma scadente o di provenienza non tracciata.

Maschere per il viso fai da te alla curcuma

Come già accennato, la curcuma potrebbe macchiare: prima di realizzare le maschere, provarne una porzione sul dorso della mano per essere certi di non avere reazioni allergiche agli ingredienti e che non ci siano tracce di macchie gialle.

Maschera idratante

Frullare in un mixer 1/4 di cucchiaino di curcuma in polvere, uno spicchio di zenzero grattugiato, 2 cucchiai di yogurt e qualche goccia di limone. Applicare il composto liscio e cremoso così ottenuto sulla pelle e lasciare in posa per 15-20 minuti. Risciacquare adeguatamente con acqua tiepida, stando ben attenti a non lasciare residui.

Maschera per pelli grasse

In questa ricetta, oltre alla curcuma, l’ingrediente essenziale è anche l’olio di cocco. Infatti, la sua azione antibatterica e antinfiammatoria ha un effetto equilibrante per il pH della pelle e contribuisce a ridurre la produzione di sebo. Avremo bisogno di 2 cucchiai di curcuma in polvere e la giusta quantità di olio extravergine di cocco, mischiati fino a creare un composto facilmente spalmabile.

Applicare la maschera così ottenuta sul viso e lasciar agire per 15-20 minuti, prima di sciacquare con abbondante acqua tiepida. Anche in questo caso, no a residui.

Maschera illuminante

Anche qui si tratta di una maschera davvero semplicissima, in quanto – oltre alla curcuma – avremo bisogno esclusivamente del latte. Il suo acido lattico è un ottimo sbiancante e illumina naturalmente la pelle per darle un tono uniforme e privo di macchie.

Per quanto riguarda la scelta della qualità di latte, è preferibile quello scremato per la pelle grassa e il latte intero per pelli secche e miste.

La maschera si può realizzare versando in una ciotola 1 cucchiaio di curcuma in polvere e aggiungendo il latte un po’ alla volta fino ad ottenere una pasta morbida che può essere applicata senza problemi.

Il composto deve restare in posa sul viso per 15-20 minuti e poi risciacquato diligentemente.

Crema viso e corpo fai da te alla curcuma

Grazie alle sue assodate proprietà antiossidanti, illuminanti e nutritive, la curcuma può essere anche utilizzata come ingrediente di base per una crema biologica e naturale fatta in casa. La ricetta è semplice:

Ingredienti (quantità per il viso):

1/4 di cucchiaino di curcuma in polvere

1 cucchiaio di latte di mandorle

1 cucchiaino di burro di mandorle

Per il corpo sarà necessario aumentare le dosi di 3 o 4 volte.

Procedimento:

Mischiare gli ingredienti in una ciotola fino ad ottenere una crema omogenea. Applicare sulla pelle del viso o del corpo e lasciar agire per qualche minuto. Infine, risciacquare bene la crema con acqua tiepida o con un po’ di tonico.

Sbiancante per i denti fai da te alla curcuma

La curcuma può essere utilizzata anche come sbiancante naturale per i denti, realizzando una pasta fatta in casa con pochi ingredienti naturali. Infatti, basta unire 1 cucchiaio di curcuma, 1 cucchiaio di bicarbonato e 2 cucchiai di olio di cocco.

Intingere un normale spazzolino (ma è consigliabile di tenerne uno esclusivamente per lo sbiancante alla curcuma) nella pasta così ottenuta e strofinare sui denti per 30 secondi. Dopo ciò, lasciare agire per 30 secondi in posa e risciacquare molto bene, più volte, finché non ci sarà più nessuna traccia dell’alone giallo della curcuma sui denti.

Questa pasta può essere utilizzata 1 volta a settimana.

Scrub fai da te alla curcuma

La curcuma è buon esfoliante e, unita ad altri ingredienti naturali, può rendere la pelle luminosa e omogenea.

Scrub per il corpo curcuma e banana

Basta mescolare la polpa di 2 banane con della farina di polenta e un po’ di curcuma (non molta, per non macchiare) e applicare questa pasta con dei movimenti circolari sul corpo. Risciacquare con acqua tiepida fino a rimuovere completamente il composto e applicare una crema lenitiva.

Scrub viso e corpo alla curcuma e olio

Ingredienti:

1/2 cucchiaino di curcuma in polvere

1-2 cucchiai di zucchero di canna

1 cucchiaio di olio di cocco o d’oliva

Procedimento:

Mescolare gli ingredienti in una ciotola e passare lo scrub così ottenuto sul viso o sul corpo, a seconda dell’esigenza, massaggiando per qualche minuto.

Risciacquare bene con acqua tiepida e, se dovessero esserci dei residui, eliminarli con un dischetto imbevuto di tonico o di latte detergente.

Sali da bagno fai da te alla curcuma

Un buon bagno rilassante è proprio la cosa che ci vuole a fine giornata. L’acqua calda può essere arricchita con molti ingredienti naturali, oli essenziali e sali da bagno fai da te (li trovi qui!). Anche con la curcuma possono essere realizzati dei sali da bagno naturali e aromatici.

Occorre mescolare 2 cucchiai di curcuma, 1 cucchiaio di cannella, 2 cucchiai di olio mandorle e mezzo chilo di sale marino. I sali devono essere riposti in un barattolo di vetro completo di coperchio e riposare per una giornata prima di poter essere utilizzati.

Sapevi che con la curcuma possono realizzarsi anche delle ottime caramelle?