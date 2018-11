0 visite

La magia del Natale 2018 è ormai alle porte, e tutti non vedono l’ora di dare il via ai tanto amati preparativi di Natale, per arricchire la propria casa di svariati addobbi natalizi. Ecco alcune idee fai da te per le decorazioni di Natale 2018!

Il Natale infatti è una delle feste più amate, non solo per il suo suo significato, ma anche per l’atmosfera che si crea per le strade e soprattutto in casa, grazie alle stupende decorazioni natalizie.

Diciamo la verità, nessuna festa come il Natale viene attesa e preparata con così l’argo anticipo. Per molti scegliere o creare le decorazioni natalizie giuste per la propria casa, richiede infatti tempo ed impegno.





Alberi di natale tradizionali o originali, luci colorate, piccoli addobbi natalizi sparsi in ogni angolo della casa, centrotavola particolari, sono solo alcune delle tante cose a cui si pensa settimane prima dell’arrivo del Natale.

Per mole persone il Natale è un’ottima occasione per esprimere la propria creatività, con speciali decorazioni natalizie fai da te.

Creare da soli le decorazioni è infatti un buon modo per risparmiare, ma soprattutto per trasmettere più che mai il proprio spirito natalizio, creando addobbi natalizi particolari, personalizzati ed unici.

Ecco alcune idee per decorazioni natalizie da fare in casa, in modo semplice ed economico:

Centrotavola natalizio fai da te:

La tavola è una delle prime cose che si pensa di decorare con l’arrivo del Natale. I centrotavola natalizi sono infatti molto utilizzati, sia per abbellire il tavolo del soggiorno o della sala pranzo durante tutto il periodo natalizio, sia per apparecchiare la tavola in modo particolare durante il pranzo di Natale.

Ecco come procedere per un centrotavola natalizio fai da te:

Occorrente:

un vassoio d’argento o d’acciaio, oppure uno specchio tondo

pigne

legnetti

nastro bianco e color argento natalizio

candela cilindrica bianca non troppo lunga

piccole stelline e palline natalizie color argento

farina bianca o neve finta

Come procedere:

Innanzitutto prendete il vassoio in argento o lo specchio tondo, e usatelo come base del centrotavola. Avvolgete intorno alla candela bianca un po di nastro color argento creando un fiocchetto delicato, poi posizionate la candela al centro del vassoio. Prendete le pigne e i legnetti di varie forme e misure e riempite il vassoio posizionandoli intorno alla candela in modo omogeneo, alternando pigne e legnetti. Pera creare un effetto più natalizio, spargete un po di neve finta o della semplice farina bianca sulle pigne e i legnetti, e fate passare tra i legnetti e un po di nastro bianco e argento. Completate il centrotavola aggiungendo poche stelline o palline natalizie color argento intorno alla candela e tra le pigne e i legnetti. Se volete rendere la composizione più stabile, potete usare a piacere anche della colla calda da applicare sotto la candela e sotto gli addobbi che volete fissare sul vassoio.

Addobbi per l’albero di Natele fai da te:

Decorare l’albero di Natale con tutta la famiglia è una vera e propria tradizione. C’è chi preferisce decorare l’albero in modo originale usando addobbi alternativi, chi invece è legato alla tradizione e sceglie le classiche decorazioni.

Rosso, bianco, argento, oro, in qualsiasi modo lo si decori, l’albero di Natale è sempre bello, e lo può essere ancora di più se alcuni addobbi sono realizzati da noi. Ecco un’idea per realizzare addobbi natalizi fai da te da appendere all’albero:

Stella di natale con la pasta:

Prendete 10 pennette rigate Usando della colla a a caldo, incollate una pennetta, dalla sua estremità, ad un’altra pennetta, creando una V. Realizzate 5 coppie di pennette con questo procedimento. Poi sempre con della colla a caldo, unite le 5 coppie di pennette e create una stella a 5 punte. Dopodiché prendete uno spago da cucina e incollatelo dietro la stella creando una sorta di gancio. Lasciate asciugare bene la colla, e con una bomboletta spray color oro, o con della tempera acrilica sempre dorata, colorate tutta la stella e lasciate asciugare. Se preferite una decorazione più rustica potete anche evitare questo passaggio.

Ghirlanda natalizia fai da te:

Le ghirlande di Natale sono tra le decorazioni natalizie più usate in casa. La ghirlanda natalizia è infatti bella da appendere alla porta d’ingresso o ad una qualsiasi parete della casa.

Per questo se si vuole avere più di una ghirlanda, e allo stesso tempo risparmia e dare un tocco personale alle decorazioni natalizie, basta seguire questi semplici passaggi per realizzare una ghirlanda di Natale fai da te:

Occorrente:

pigne di piccole dimensioni

di piccole dimensioni rametti di erbe aromatiche o foglie

o foglie cartone

nastro rosso

colla a caldo

spray bianco per creare neve finta

Come procedere:

Prendete un cartone abbastanza resistente e ritagliatelo creando un cerchio da usare come base della ghirlanda. Con della colla a caldo applicare sul cartoncino le pigne, unendole una vicino all’altra, coprendo tutto lo spazio del cerchio. Aggiungere alle pigne dei rametti di erbe aromatiche a piacere o rametti pino e coprite vuoti tra le pigne. Con il nastro rosso create altri decori a piacere alla ghirlanda e poi applicate un po spray bianco sulle pigne per creare l’effetto neve. Con uno spago da cucina o con lo stesso nastro rosso create una sorta di gancio da applicare dietro alla ghirlanda con della colla a caldo.

Portacandele natalizio fai da te:

Le candele a Natale sono un must, perché aiutano a creare un’atmosfera calda e magica tipica del Natale. Per questo sono molto usati portacandele particolari natalizi, con cui decorare gli angoli della nostra casa.

Se non volete acquistarli, è possibile creare a casa con pochi oggetti, bellissimi portacandele natalizi. Ecco come fare:

Occorrente:

barattolo di vetro

nastro natalizio glitterato color oro, argento o rosso

candela bianca, oro, o argento

colla e brillantini

Come procedere:

Prendete un barattolo di vetro senza coperchio e ben pulito Posizionate la candela al centro del barattolo Avvolgete intorno all’apertura del barattolo il nastro colorato e create un fiocco. Applicate un po di colla trasparente sul barattolo e poi cospargete il barattolo di brillantini dello stesso colore del nastro.