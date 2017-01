1.820 visite

Lo yoga non costituisce solo la disciplina dei movimenti, della respirazione e della meditazione ma prevede anche specifiche regole igieniche da seguire, nonchè l’uso di fibre esclusivamente naturali sia per il vestiario che per gli oggetti che si utilizzano nella pratica come stuoie, cuscini, turbanti etc.

Ciascuna posizione , per esempio, deve poter essere mantenuta comodamente. A tal fine quindi la scelta degli indumenti diviene rilevante: è innanzitutto importante che questi siano comodi e puliti, realizzati in tessuti naturali che hanno il grande pregio di favorire la respirazione della pelle e creano un senso di grande benessere. Ciò come premessa essenziale di uno stile di vita naturale, dove non ha tanto importanza l’apparenza e la bellezza in senso convenzionale, quanto piuttosto la semplicità, la comodità e il rispetto della natura la quale non deve essere inquinata ma solo rispettosamente utilizzata nei prodotti che offre spontaneamente all’uomo.

A livello di tessuti e dunque di fibre naturali, lo yoga utilizza principalmente capi e stoffe di cotone, lana e seta, i quali possono essere definiti capi “intelligenti” perché grazie alla traspirazione costante della pelle attraverso di essi, consentono di scaldare durante l’inverno e viceversa rinfrescare d’estate.

Tutto ciò nella ricerca di equilibrio tra forma, colore e proporzioni.

Quanto alla forma, è facile capire che l’abbigliamento deve rispettare la fisionomia del corpo ma al tempo stesso permettere di muoversi in libertà. Ecco così che si prediligono capi di cotone o in seta, direttamente a contatto con la pelle, come il Kurta, il capo tradizionale indiano, composto da due stoffe cucite insieme che danno vita ad una specie di tunica dalle maniche larghe, indossata sia da uomini che da donne insieme al pijama, un pantalone semplice, sempre di fibra naturale, da indossare al di sotto della Kurta.