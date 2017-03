110 visite

Il fieno greco (trigonella) è una pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae, originaria dell’Asia e che cresce spontaneamente in ambienti costieri e submontani del Mediterraneo e dell’India. I, nome “trigonella” ha origini greche e indica la forma triangolare dei suoi semi (con tre lati).

Il fieno greco è conosciuto fin dai tempi dei Romani e degli Egizi per le sue proprietà medicinali e nutrizionali. Quali sono le proprietà benefiche del fieno greco? Quali sono i suoi usi? Come assumerlo? Può avere effetti collaterali? Scopriamolo insieme.

Proprietà benefiche del fieno greco

Il fieno greco, come anticipato, era già ampiamente conosciuto e utilizzato nell’antichità per scopi medicali e nutrizionali. Gli Egizi, ad esempio, lo utilizzavano per curare la magrezza e l’assenza di appetito mentre Romani e Greci lo impiegavano come alimentazione rispettivamente dei gladiatori e degli atleti.

Il fieno greco ancora oggi viene utilizzato per le sue numerose proprietà benefiche grazie al contenuto della pianta:

Vitamina A

Vitamina B

Vitamina C

proteine

fibre

sali minerali (ferro e calcio)

Tra gli impieghi principali e i benefici del fieno greco troviamo:

tonico

ricostituente

rinvigorente

antianemico in gravidanza

disturbi femminili

stimola il latte materno dopo il parto ( benefici ormonali )

) regolarizza le mestruazioni (leggi anche blocco ciclo )

) contrasta l’osteoporosi

allevia le vampate di calore in menopausa

normalizza i livelli di zucchero nel sangue

abbassa i livelli di trigliceridi e colesterolo cattivo

protegge l’intestino dalle ulcere

rinvigorisce i capelli

attenua le rughe

potere afrodisiaco

aumento di peso in soggetti con eccessiva magrezza

Dove trovare il fieno greco

Il fieno greco è reperibile nelle migliori erboristerie e negozi biologici e viene utilizzato spesso come integratore (che non deve in alcun modo sostituire una dieta bilanciata).Il fieno greco è possibile trovarlo sotto forma di:

capsule

estratto fluido

semi

polvere

I semi possono essere anche acquistati in questa forma e successivamente ridotti in polvere grazie a un mixer o frullatore.