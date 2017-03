La dieta di primavera, dimagrante e sana

1.278 visite

La primavera è ormai iniziata: anche se le temperature non sono ancora quelle tipiche della stagione e le piogge fanno pensare più all’autunno che alla primavera, la bella stagione è alle porte e con essa anche il mare, la tintarella e i vestiti più leggeri. Ma come fare per arrivare pronte alla prova costume?

La dieta della primavera viene in nostro aiuto: in questa stagione è il caso di fare una bella scorpacciata di tutta la frutta e la verdura che la terra ci offre. Cibi a calorie quasi 0 che ci permettono anche di fare il pieno di vitamine e sali minerali. Assimilando più acqua, anche dai cibi e non solo dalle bevande, ne gioverà il nostro intestino che si depurerà in breve tempo.

Approfittiamo della bella stagione e delle temperature più alte per pranzare e cenare con cibi freddi, che ci consentirà tra l’altro anche di risparmiare il gas e l’elettricità per l’accensione del condizionatore o del ventilatore. Non solo insalate di riso, ma anche bresaola, prosciutto crudo, insalate con carote e pomodori (per preparare la pelle ai caldi raggi solari). Se ci mettiamo ai fornelli prepariamo cibi semplici, senza condimenti eccessivi. Qualche esempio? Il tacchino è un ottimo piatto primaverile, è una carne bianca che contiene meno grassi di quella rossa e può essere accompagnato ad un misto di verdure alla griglia condite con sale, olio e pepe.