Maschera di bellezza alla fragola per una pelle splendente

Le fragole, oltre ad essere un frutto dietetico e primaverile, sono uno degli alleati principali della bellezza di ogni donna e per la salute dell’organismo. Grazie alla presenza di Vitamina C e antiossidanti sono un vero e proprio toccasana per l’epidermide, capaci di conferire lucentezza alla pelle contrastando i segni dell’invecchiamento.

Le fragole si prestano bene a varie ricette culinarie (come cucinare le fragole) e cosmetiche. Ecco alcune maschere di bellezza per ringiovanire e illuminare l’incarnato anche in vista della stagione estiva.

Principi attivi delle fragole

Prima di elencarvi alcune ricette dermatologiche di bellezza a base di fragole, vediamo le sostanze contenute nella maschera fai da te che si andrà a preparare, responsabili della rinascita cutanea contenute proprio nel frutto primaverile per eccellenza. La maschera contiene un mix benefico di composti naturali che conferiranno alla pelle un aspetto più liscio e fresco:

acido citrico : acido naturale della frutta (contenuto negli agrumi) con effetto schiarente ed esfoliante

: acido naturale della frutta (contenuto negli agrumi) con acido lattico : riduce le imperfezioni, leviga la pelle ruvida e combatte le manifestazioni eccessive di sebo

: riduce le imperfezioni, leviga la pelle ruvida e miele: idrata la pelle in profondità, combatte la formazione di brufoli e possiede importanti proprietà antibatteriche

Ricetta maschera di bellezza alle fragole

Se non desiderate ricorrere alle creme in commercio a base di fragole, potete preparare la vostra maschera direttamente a casa vostra. In commercio i prodotti a base del frutto antiossidante sono vari, tra cui troviamo:

latte corpo fragolina di Aquolina

crema sorbetto idratante con estratto di fragole Collistar

lozione corpo Grace Cole

Spray nutriente corpo Victoria’s Secret Fragole & Champagne

Per la maschera alla fragola fai da te occorrono:





6 fragole

vasetto di yogurt bianco

succo di limone

miele q.b

Tagliate le fragole e riducetele a purea con una forchetta. Aggiungete un cucchiaio di yogurt (preferibilmente greco perchè più compatto ed omogeneo) e uno di succo di limone appena spremuto. A questo punto aggiungete al composto un cucchiaio di miele e mescolate tutto.

Se la maschera risulta troppo liquida, aggiungete 2 cucchiai di farina d’avena (utile ad asciugare l’eccesso di sebo cutaneo).

Come utilizzare la maschera fai da te alle fragole?

Prima di applicare la maschera casalinga alla fragola sulla pelle e importante rimuovere ogni traccia di make up dal viso. Successivamente applicate il composto (mi raccomando abbondante) su viso e collo. Massaggiate la cute delicatamente per favorire l’esfoliazione e lasciate agire per 20 minuti.

Risciacquate con acqua tiepida. Per avere risultati ottimali è consigliabile ripetere le applicazioni una o due volte a settimana. Attenzione se siete allergici. Leggi altre ricette cosmetiche fai da te.