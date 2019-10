Il limone è l’agrume più utilizzato di sempre, in gastronomia e non. I suoi utilizzi sono infiniti e spaziano dalla pulizia e igiene della casa, alla salute e al benessere della persona (ad esempio, unito con il bicarbonato) e alla cura della pelle e dei capelli.

Il limone – sia da solo che con altri ingredienti base, è un elemento dalle straordinarie peculiarità e regala incredibili benefici.

Insomma, se ne potrebbe davvero parlare all’infinito!

I benefici del limone sui capelli

Per quanto riguarda la bellezza delle nostre chiome, il limone è un alleato valido e molto economico per prenderci cura dei nostri capelli. Infatti, le sue proprietà disinfettanti e depurative sono l’ideale per farci ritrovare una chioma pulita, profumata e brillante e per combattere la forfora e l’eccessiva produzione di sebo del cuoio capelluto.

Ricco di vitamina C, vitamina B, sali minerali e acido folico, il limone protegge e rinforza la chioma e previene la caduta dei capelli.

E’ una scarica di vitalità e può essere utilizzato come maschera o impacco pre-shampoo rigorosamente fai da te, insieme ad altri prodotti naturali, sempre in base alle nostre esigenze.

Maschera nutriente fai da te limone e miele

Disinfettare i capelli con il limone è un gioco da ragazzi: basta diluirlo con un po’ d’acqua e versarlo sui capelli prima dello shampoo, lasciandolo in posa per una decina di minuti.

Tuttavia, per consentire alle nostre chiome di ricevere anche l’adeguata idratazione e nutrimento, è bene unire il limone con degli ingredienti nutrienti – come, in questo caso, il miele. I suoi usi cosmetici sono molteplici (puoi trovarli qui) e, sui capelli, dona un’idratazione intensa, rendendo la chioma morbida e luminosa.

Per realizzare questa maschera occorre versare in un recipiente 2 cucchiai di miele a cui deve essere aggiunto 1 cucchiaio di succo di limone e mescolare bene. In seguito, bisogna aggiungere anche 2 cucchiaini di olio d’oliva e uniformare il composto.

Se si preferisce, si possono unire anche 3 o 4 gocce di olio essenziale di rosmarino.

L’impacco deve essere poi applicato sul cuoio capelluto e sulle lunghezze, massaggiando con vigore per far penetrare bene il prodotto, e lasciato in posa per 20-30 minuti. Infine, occorre risciacquare con abbondante acqua tiepida e procedere con il normale shampoo.

Maschera rinforzante fai da te al limone e uovo

Come abbiamo già detto, il limone è un ottimo anti-caduta e stimola la crescita dei capelli, rendendo la chioma forte e sana. Anche l’uovo, come il limone, grazie alle proteine e ai grassi buoni contenuti al suo interno, nutre in profondità il follicolo pilifero e rende i capelli più forti, resistenti e morbidi, evitando che si spezzino.

Il procedimento di questa maschera fai da te è molto semplice: si devono unire in un recipiente 1 tuorlo d’uovo, il succo di mezzo limone e 1 cucchiaino di olio essenziale.

Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, l’impacco va applicato sui capelli umidi, massaggiando per un paio di minuti.

Dopodiché, la testa deve essere coperta con della pellicola trasparente e la maschera deve essere lasciata in posa per 30 minuti, prima di risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Maschera fai da te rinforzante al limone e cipolla

La cipolla, ahimè, ha un odore davvero sgradevole e il suo sapore non è adatto a tutti i palati. Tuttavia, le sue proprietà benefiche per la salute e per la bellezza sono eccezionali (puoi trovare qui tutti i rimedi naturali a base di cipolla).

Sui capelli, in particolare, la cipolla svolte un’azione rinforzante perché stimola la microcircolazione della cuoio capelluto, grazie ai suoi composti solforati. Non fatevi spaventare dall’odore sgradevole, perché unita al succo di limone non ce ne sarà più traccia.

Per realizzare questo impacco, occorre frullare una cipolla media con un mixer o un frullatore e unirvi 1 cucchiaio di succo di limone e 1 cucchiaio di olio d’oliva, mescolando bene. La maschera così ottenuta deve essere applicata sul cuoio, massaggiando delicatamente, per poi spingerla fino alle lunghezze.

Dopo averla tenuta in posa per 45 minuti, risciacquare con abbondante acqua tiepida e procedere con lo shampoo. Il trattamento deve essere ripetuto diverse volte per risultare efficace.

Maschera anti-forfora al limone e olio d’oliva

La forfora è un disagio comune a moltissime persone e i rimedi possibili sono davvero tanti. Tra i rimedi naturali più efficaci possiamo annoverarvi lo scrub, realizzato con ingredienti naturali (puoi trovarlo qui) oppure una maschera fai da te.

Il limone è sicuramente un alleato eccezionale nella lotta contro la forfora, perché pulisce il cuoio capelluto in profondità ed elimina le cellule morte. Unito all’olio d’oliva, dona anche la giusta idratazione, per una chioma sana, brillante e luminosa.

Questa maschera fai da te è molto semplice da realizzare: basta unire 1/4 di bicchiere di succo di limone a 1 cucchiaio d’olio d’oliva e mescolare.

Il composto deve essere applicato sulla chioma e lasciato agire per un paio d’ore (ma anche tutta la notte, volendo). Dopodiché, risciacquare la maschera con acqua tiepida.