Microdermal piercing è la nuova tendenza che sta spopolando tra gli adolescenti e non. Una nuova tecnica che inserisce l’orecchino in zone del corpo “particolari” in cui non è possibile fare il piercing tradizionale. Qual è la tecnica microdermal? Come viene effettuata? Quali vantaggi e quali rischi comporta la nuova tecnica? Scopriamolo insieme.

Cos’è microdermal piercing?

Sono vere e propri piercing che, a differenza di quello classico, viene innestato sotto pelle con una base più larga posizionata proprio sotto il derma e una parte visibile sulla superficie. La tecnica dà l’idea che il piercing spunti proprio da quella particolare zona del corpo.

Microdermal piercing può essere fatto in quelle zone del corpo in cui non è possibile farsi il piercing:

zigomi

polsi

collo

spalle

petto

addome

in mezzo al seno

etc

Come si applicano i microdermal piercing

Per farsi un microdermal piercing è fondamentale rivolgersi ad un centro professionale o un piercer qualificato. Quest’ultimo prima di fare il piercing dovrà effettuare dei passaggi igienici fondamentali e necessari alla fase preparatoria dei microdermal:

disinfettare la pelle in modo accurato

in modo accurato prendere il dermal punch per fare il foro sulla pelle. Si tratta di un ago , una sorta di bisturi con punta circolare

per fare il foro sulla pelle. Si tratta di un , una sorta di bisturi con punta circolare inserire la placchetta del piercing con una pinza (sollevando la pelle)

del piercing con una pinza (sollevando la pelle) avvitare la pallina in titanio o il gioiello

Il gioiello è interscambiabile, può essere cambiato ogni volta che si desidera e sfoggiare sempre brillanti diversi.