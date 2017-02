Cinque migliori terme a Budapest

186 visite

Avete optato per una vacanza a Budapest, splendida capitale dell’Ungheria? Non potete non soggiornare in una delle 5 migliori terme posizionate sulle sponde del Danubio. La capitale ungherese è la prima in Europa per numero di terme e bagni termali storici dal fascino inconfondibile.

La natura è stata molto generosa con la capitale, uno dei paesi al mondo con il maggior numero di terme e acque curative. Solo a Budapest ne troviamo ben 130 e la maggior parte di esse ha all’interno della struttura uno staff medico e di esperti altamente qualificato nel seguire gli ospiti interessati alla cura di malattie e patologie varie.

Avete pochi giorni per visitare Budapest e non sapete dove andare? Ecco la nostra selezione delle 5 migliori terme a Budapest in cui soggiornare per rilassarsi, godere dei benefici delle acque e approfittare delle bellezze della capitale ungherese.

Terme di Szechenyi

Sono le terme più antiche e conosciute di Budapest (attive dal 1881), le terme di Szechenyi si trovano nel parco pubblico di Városliget, vantano due piscine, una interna e una esterna aperte tutto l’anno…anche sotto la neve! Uno spettacolo da non perdersi assolutamente.

Le terme di Szechenyi sono considerate le più grandi d’Europa, oltre alle piscine è possibile usufruire di servizi medici e di benessere, di area fitness e spettacoli notturni per coloro che desiderano unire relax e divertimento.

Le acque termali

I benefici dei bagni termali Szechenyi sono possibili grazie alla composizione delle sue acque ricche di sodio, solfato, fluoro, magnesio, cloruro e calcio. Le acque dello stabilimento sono importanti sia per il corpo che per l’organismo, aiutano il benessere della pelle e se bevute curano diverse problematiche:

gastrite

ulcere dello stomaco

cistifellea

gotta

infezioni urinarie

etc

Le acque dei bagni termali Szechenyi hanno specifiche indicazioni terapeutiche per:

artrite cronica e subacuta

Ortopedico, post-terapia traumatica

malattie degenerative delle articolazioni

Birra Bath

I bagni termali di Szechenyi offrono diversi servizi ai propri clienti, dalla sauna ai massaggi specifici e personalizzati, dalle terapie spinali a pratiche fitness. Il fiore all’occhiello della struttura e dell’intera città di Budapest resta la Beer Spa..immergiti in una vasca piena di birra per godere di benefici indimenticabili.

La miscela di birra è importante per il benessere dei capelli, per ringiovanire la pelle, per migliorare l’acne, per ridurre la cellulite, per rilassarsi o semplicemente per alleviare lo stress di tutti i giorni. La birra naturale della vasca è ricca di vitamine, proteine e gli immancabili luppolo e malto.

Terme Gellèrt

Le Terme Gellèrt è uno stabilimento molto particolare e molto amato dai giovani incastonate nell’omonima collina ungherese. In perfetto stile Art Nouveau coniuga relax, benessere e trattamenti medicali in una magica cornice artistica. Lo stabilimento offre ai clienti:

3 piscine all’aperto

una piscina a onde

8 classi Spa

una vasca idromassaggio all’aperto

piscine termali

Acque termali e cure

Le acque termali delle terme Gellèrt sono particolarmente indicate per la cura di diverse patologie come:

malattie degenerative delle articolazioni

malattie spinali

artrite

disturbi circolatori

ansia e bronchite

nevralgie

Tutti i servizi

I clienti delle terme Gellèrt possono usufruire dei benefici delle acque sulfuree ricche di sostanze efficaci per la salute e il benessere e di tantissimi servizi per il relax e l’estetica. Caratteristica dell terme è la sauna al vino rosso.

Il vino è accompagnato da diversi secoli tradizioni ungheresi. Gli ospiti approfittano degli effetti benefici del vino sulla pelle e la vitalità sorseggiando la bevanda durante le sedute. Il vino rosso aiuta:

combattere le rughe

tonificare la pelle

ridurre i segni dell’invecchiamento

idratare la cute

ringiovanire la pelle

Il tutto incorporato in un arredamento artistico di tutto rispetto, piastrelle originali Gellert Spa Zsolnay e il marmo Tardosi díszkádjában. Da provare anche la sauna a due, compresa di delizie di frutta e una bottiglia di spumante pregiato.

Terme Rudas

Le Terme Rudas si trovano sul fianco della collina Buda di Budapest, vicino al bellissimo ponte Elisabetta. Dalla strategica posizione delle terme è possibile godere di un panorama mozzafiato sulla capitale ungherese. Sono le terme più piccole, costruite sotto l’Impero Ottomano ma con vantaggi notevoli.