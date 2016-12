Le 5 migliori terme in Trentino

68 visite

Il Trentino Alto Adige è famoso per le sue acque termali, alleate dello star bene e della forma. Lontano da stress, caos e inquinamento cittadino ecco cinque tra le migliori Terme in Trentino dove tra relax, boschi fatati e tranquillità potete trascorrere dei giorni indimenticabili.

Tra le proposte migliori della regione del nord-est italiano troviamo: Le Terme di Merano, le Terme di Comano, le Terme di Levico e Vetriolo, le Terme di Pejo e quelle di Dolomia. Vieni a scoprire le strutture, i centri benessere, le sorgenti termali e tutto ciò che offrono questi stabilimenti a stretto contatto con la natura per “curarsi in modo naturale”.

Terme di Merano (Bolzano)

Le terme di Merano sono tra le più contemporanee e architettonicamente all’avanguardia, la struttura sorge in un cubo di vetro ad opera dell’interior design Matteo Thun. Vengono costruite nel 2005 e sorgono nel cuore cittadino (Merano è da sempre famosa per essere città di cure).

Le Terme offrono servizi a 360° che comprendono:

piscine termali

saune

parco termale con inalazioni e trattamenti terapeutici

e trattamenti terapeutici Fitness Center

Spa e Vital con trattamenti di bellezza, fanghi e massaggi

Medical Spa con servizi convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale

con servizi convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale Bistro

Programma di dimagrimento “Vivere con più leggerezza”

Il Trentino è famoso per i suoi trattamenti benessere con materie prime naturali tipiche della regione e con una serie di servizi di benessere che vi faranno vivere un’esperienza unica. Il Centro Termale, tra i suoi principali servizi, propone anche un programma per perdere peso in modo salutare.

Il programma di dimagrimento si chiama “Vivere con più leggerezza”. le persone in sovrappeso che desiderano perdere chili in eccesso vengono seguite da professionisti per diversi mesi e supportate psicologicamente in un gruppo. Il metodo consiste nell’agire insieme e svolgere attività di gruppo, come fare la spesa e fare attività fisica. Un metodo alternativo e terapeutico con 2 Obiettivi:

perdere peso imparare un nuovo stile di vita e alimentare

Per trascorrere giorni tra salute e piacere del corpo, scopri i segreti delle terme in Trentino e prenota alle Terme di Merano, una città che oltre al benessere offre prelibatezza culinarie tipiche altoatesine, i famosi mercatini di Natale (se scegliete le Terme in Trentino nel periodo natalizio, la visita di caratteristici monumenti (Duomo, Museo delle Donne e il Castello Principesco) e l’esperienza nei meravigliosi Giardini di Castel Trauttmansdorff.

Terme di Comano (Trento)

Le Terme di Comano, in provincia di Trento, sono famose e riconosciute in tutta Europa con Certificato d’eccellenza nella cura della pelle. Psoriasi, dermatiti atopiche e problemi cutanei vengono curati e trattati da personale medico specializzato che propone anche un programma di educazione terapeutica per imparare a gestire le eruzioni cutanee croniche.

Psoriasi e cure respiratorie

Alle Terme di Comano, considerato anche uno dei più importanti centri dermatologici italiani, la psoriasi si cura in modo naturale,solo con l’acqua termale (senza l’utilizzo di farmaci). L’acqua termale di Comano ha importanti proprietà:

antinfiammatorie

lenitive

emollienti

Dopo aver svolto il programma terapeutico i soggetti affetti da psoriasi vedono notevolmente ridurre il problema con i seguenti benefici:

riduzione del prurito

riduzione dell’infiammazione

riduzione dell’eritema

I risultati sono visibili al momento e duraturi nel tempo. Il Centro termale è adatto anche ai bambini che presentano queste patologie oltre a problematiche respiratorie come:

bronchite

faringite

laringite

rinite allergica

sinusite

etc

Le Terme di Merano sono aperte fino al giorno 8 gennaio di ogni anno per poi riaprire il 31 marzo. Per prenotare visita e soggiorno terapeutico consulta il sito www.termecomano.it.

Terme di Levico e Vetriolo (Trento)

Le Terme di Levico in Trentino sono importanti per la caratteristica della sua sorgente termale, Acqua Forte, una soluzione arsenicale ferruginosa efficace per le sue proprietà benefiche. Le Terme di Levico e Vetriolo offrono diversi trattamenti per la cura e il benessere del corpo:

fangoterapia

balneoterapia

irrigazioni vaginali

cure inalatorie (adatte ai bambini come terapia curative e prevenzione)

Per approfondimenti sulle Terme di Levico e Vetriolo.

Terme di Pejo (Tn)

Nel Parco Nazionale dello Stelvio sorgono le Terme di Pejo, importante stazione di cure e incontaminata oasi di benessere in senso olistico (per ritrovare equilibrio psico-fisico in un piacevole coinvolgimento sensoriale). Protagonista indiscussa delle Terme di Pejo sono le sue sorgenti per curare in modo naturale: