Sbalzi termici: come evitare i malesseri di stagione

Uno dei fattori di rischio per la nostra salute cui siamo sottoposti senza accorgercene durante tutto l’anno sono gli sbalzi di temperatura. Le conseguenze sul nostro organismo degli sbalzi termici possono essere diversi malesseri: raucedine, faringite, tonsillite, raffreddore, torcicollo, tosse, influenza, mal di testa, vertigini, senso d’intontimento e irritazioni agli occhi.

Come solito, le persone maggiormente predisposte sono gli anziani, i bambini e le persone già debilitate nel fisico poiché soffrono di particolari patologie.

Durante l’anno i repentini mutamenti meteorologici sono sempre più frequenti, senza poi considerare l’utilizzo sconsiderato che si fa nei luoghi pubblici e nelle abitazioni di aria condizionata e riscaldamento.

D’estate entrare e uscire da un luogo pubblico è sempre uno shock termico: fuori temperature elevate e dentro aria condizionata al massimo. Ma il problema dello sbalzo termico c’è anche nelle altre stagioni, ma spesso vi prestiamo poca attenzione. Già in autunno molti luoghi pubblici hanno il riscaldamento troppo elevato e quando si esce, il contraccolpo per il nostro organismo è elevato. Sicuramente vi sarà accaduto di recarvi a fare la spesa in un centro commerciale e trovarvi grondante di sudore, mentre esternamente si possono misurare sì e no una ventina di gradi.

Nel nostro corpo è l’ipotalamo che ha il compito di svolgere la funzione di termoregolatore della temperatura corporea. uindi Non è, quindi, tanto il caldo o il freddo eccessivo a farci ammalare, quanto, piuttosto, il caldo o freddo improvviso che coglie impreparato l’organismo.