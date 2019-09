Scrub e Maschere alla melagrana!

Con l’arrivo dell’autunno e delle prima foglie rosse e gialle che iniziano a cadere, uno dei frutti più belli, buoni e delicati da mangiare è la melagrana – il frutto derivante dalla pianta di melograno – dal caratteristico colore rosso e pieno di granelli dolci e succosi.

Ma la melagrana non è solo buona, è anche ricca di principi nutritivi e benefici evidenti per la nostra salute. Tra le tante sostanze utili presenti all’interno della melagrana possiamo ritrovare vitamine, fibre, minerali e zuccheri, per un apporto calorico davvero molto ridotto.

Inoltre, flavonoidi, principi attivi e antiossidanti rendono il frutto del melograno un ottimo antinfluenzale, astringente e antibatterico, che protegge – tra le tante cose – il cuore e le mucose gastriche (qui trovi tutti i dettagli al riguardo).

Usi cosmetici del melograno

Ciò che non molti sanno, però, è che il melograno è un potente elisir di bellezza e giovinezza per la nostra pelle, i nostri capelli, il nostro corpo. I suoi usi cosmetici sono molteplici e disparati. Le sue proprietà lenitive lo rendono perfetto per curare la pelle irritata, secca e screpolata, o arrossata.

La vitamina C fa sì che questo frutto rosso si trasformi in un buon anti-age, perché contrasta la formazione di radicali liberi. Inoltre, combatte i danni dell’inquinamento sulla pelle e le macchie cutanee.

Un’altra caratteristica che contraddistingue la melagrana è la sua azione sulla cellulite, grazie ai molteplici minerali drenanti – prima di tutto il potassio – che contiene il frutto. Infatti, molti prodotti cosmetici anti-cellulite sono realizzati con il principio attivo di melograno.

Trattamento per capelli secchi melograno e limone

L’azione cosmetica del limone (qui tutte le proprietà benefiche) sulla pelle è antichissima e importantissima. Tuttavia, il limone ha effetti benefici speciali anche per i capelli: infatti, vista la grande quantità di vitamina C che contiene, rinforza e protegge il cuoio capelluto. Unita al melograno, permette di realizzare un trattamento in grado di donare nuova vitalità e vigore ai nostri capelli.

Per la preparazione occorre bollire le bucce di melograno in un pentolino per circa 5 minuti e poi frullarle. Unire alle bucce il succo di 2 melagrane mature ben mixate e qualche goccia di succo di limone, prima di mescolare. Il composto deve essere applicato sui capelli bagnati e lasciato in posa per 5 minuti, per poi risciacquare.

Scrub corpo al melograno e zucchero di canna

Lo zucchero di canna è un ottimo esfoliante delicato, perfetto per realizzare degli scrub corpo fai da te a prova di cosmetici di lusso (e anche un gommage per la labbra ai frutti di bosco!). Insieme alla melagrana e all’olio di jojoba, può donare un’azione esfoliante e intensamente idratante al nostro corpo, una vera coccola rigenerante.

Il procedimento di questo scrub richiede di mischiare 2 cucchiai di polvere di buccia di melograno con 1 cucchiaio di zucchero di canna e 1 cucchiaio di olio di jojoba e mescolare molto bene. Il composto deve essere spalmato sul corpo con movimenti circolari, insistendo sulle zone più secche e screpolate, per poi risciacquare abbondantemente.

Maschera anti-age fai da te al melograno e yogurt

Lo yogurt bianco, alleato della salute, rappresenta la base di moltissime ricette cosmetiche fai da te, visto che è un idratante davvero straordinario, sia per la pelle che per i capelli. La melagrana, invece, come avevamo già accennato, ha un’azione anti-aging davvero forte, in quanto contrasta i radicali liberi e i danni solari e dello smog sulla pelle.

Questa maschera per il viso, davvero semplicissima, prevede di mescolare bene 1 cucchiaio di succo di melograno, 2 cucchiai di yogurt bianco magro e 1 cucchiaio di miele. Il preparato deve poi essere applicato sul viso, con le mani o con un pennello, e lasciato in posa 20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Maschera astringente fai da te al melograno e argilla

L’argilla verde è assai nota per la sua azione purificante e astringente, particolarmente utile per risolvere tutte quelle problematiche legate alla pelle grassa, come l’acne. Con questa maschera, melagrana e argilla possono aiutare ad avere una pelle luminosa, chiara e idratata.

Occorre soltanto mescolare 2 cucchiai di succo di melagrana con 1 cucchiaio di argilla e applicare la maschera così ottenuta sul viso (ma anche sul collo). Il composto deve essere tenuto in posa per 10-20 minuti e sciacquato con acqua tiepida dal viso.

Maschera anti-acne fai da te al melograno e acqua di rose

Infine, una maschera ben specifica a base di melograno è quella anti-acneica, che funge anche da scrub e ha una buona azione esfoliante. La melagrana viene così unita all’acqua di rose (che si può realizzare anche in casa, scopri qui come fare!) che viene impiegata spesso per la sua azione astringente, tonificante e rinfrescante.

Prima di tutto, si devono estrarre i semi dalla melagrana e triturare le bucce. Queste ultime devono poi essere cotte in un forno a 140° per farle essiccare e disidratare. Le bucce secche devono poi essere frullate per ottenere la polvere di melagrana. 2 cucchiai di polvere devono essere mischiati con l’acqua di rose, quanto basta per ottenere una pasta non troppo liquida. Il composto va poi applicato sul viso, massaggiando con movimenti circolari, e lasciato agire per 5 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.