Cosa fare con i fiori del Basilico che stanno crescendo

Ho sempre avuto un debole per le piante aromatiche: il profumo intenso delle loro foglioline, ma soprattutto la praticità di poterle raccogliere e usarle per impreziosire le pietanze, non ha davvero prezzo!

Tra le piante che coltivo tra casa e balcone, non manca mai una piccola piantina di basilico.

Di solito, ne acquisto varie nel corso dell’anno (trovarle non è difficile, si vendono anche al supermercato) e riesco a farne sopravvivere alcune per lungo tempo. Tra queste, alcune che si sono ben mantenute nel corso dei mesi (a volte anche degli anni) hanno generato delle infiorescenze bianche.

Fiori di basilico, insomma, su cui ho letto cose diverse online. In base alle mie esperienze, proverò a fare un po’ di chiarezza sui fiori di basilico e su cosa fare con la pianta quando questi spuntano.

Quando spuntano i fiori

Innanzitutto, mi è stato utile sapere quando e perché spuntano i fiori del basilico visto che, fino a prima che questi comparissero tra le foglioline, non sapevo nemmeno che il basilico producesse fiori!

Il basilico fiorisce d’estate, quando le temperature superano i 25 °C. Inoltre, perché fiorisca, il basilico deve essere in buona salute: solo una pianta sana riesce a fiorire. Quindi, se noti la fioritura di questa pianta, puoi già tirare un mezzo respiro di sollievo: significa che il tuo basilico è in buona salute!

Qualche volta, ho notato che le infiorescenze spuntavano anche a settembre, quindi verso la fine dell’estate: si tratta di un fenomeno normale quando le temperature si mantengono elevate un po’ più a lungo rispetto al solito.

Cosa bisogna fare

Veniamo al punto fatidico: che fare con la pianta quando vediamo spuntare queste infiorescenze bianche?

All’inizio anche io ero un po’ perplesso in quanto avevo letto notizie e informazioni discordanti online, così ho chiesto parere a un vivaista esperto. Mi è stato spiegato che mantenere sani i fiori occupa molte energie alla pianta, a discapito della produzione di nuove foglioline.

Questo non vuol dire che se non potiamo i fiori la pianta seccherà, ma semplicemente che, nel farlo, possiamo aiutare la pianta a non occupare troppe energie nel mantenimento dei fiori quando, in realtà, siamo quasi sempre più propensi a volere nuove foglioline di basilico per il loro utilizzo in cucina.

Una volta scoperte queste informazioni, ho sempre reciso i fiori del basilico aiutandomi con delle semplici forbici da giardino.

Cosa farne dei fiori raccolti

Ma a questo punto cosa avrei dovuto fare, buttar via i fiori del basilico? Per fortuna, il web questa volta mi è stato d’aiuto fornendomi una serie di idee su come utilizzare le infiorescenze di questa pianta aromatica.

Innanzitutto, come le foglie, anche i fiori di questa pianta sono commestibili e possono essere utilizzati per impreziosire le pietanze o anche per aromatizzare il miele.

In alternativa, le infiorescenze possono essere anche fatte essiccare. Mentre le foglie profumano più da fresche che essiccate, i fiori del basilico profumano più da essiccati che da freschi. Per questo, una volta essiccati, possono essere utilizzati per aggiungere una nota fresca al pot-puorri o per creare sacchetti profumati da usare come deodoranti per cassetti o vani.