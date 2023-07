Un profumo fresco e inconfondibile che ricorda l’estate e… la buona cucina! Il Basilico è forse la pianta aromatica più famosa e diffusa che ci sia.

La sua fama dipende dalle sue foglioline, dall’aspetto un po’ rugoso, il colore verde intenso e il profumo irresistibile. Coltivare una di queste piantine, insomma, è quasi d’obbligo per cui ama completare le proprie pietanze con una o due foglioline profumate.

Ma questa pianta, quando in buona salute, produce anche delle infiorescenze di colore chiaro, simile a spighe sottili che possono essere utilizzate in diversi modi! Vediamo come.

Arricchire le tue pietanze

Ebbene sì: oltre alle foglie, anche i fiori del basilico sono commestibili. Prima di usarli, però, devi essiccarli.

Una volta staccati i fiori della tua piantina di basilico, puoi metterli in un barattolo in vetro da tenere sul davanzale della finestra esposto alla luce diretta del sole.

In alternativa, puoi mettere i fiori su di un panno (preferibilmente legati a una base pesante per evitare che il vento li porti via) ed esporli al sole sul tuo balcone per 24-48 ore. Nel periodo caldo, questo lasso di tempo è di solito sufficiente perché le infiorescenze del basilico si secchino.

I fiori del basilico essiccati possono poi essere sminuzzati e conservati per essere utilizzati in cucina: a differenza delle foglie essiccate che, infatti, non mantengono il loro aroma, i fiori conservano a lungo le loro note aromatiche diventando un buon alleato per il condimento dei piatti.

Importante è conservarli in un vasetto chiuso in modo che l’aroma non si disperda.

Aromatizzare l’aceto

Un altro uso in cucina dei fiori di basilico consiste nell’utilizzarli per aromatizzare l’aceto.

Ti basterà lasciare i fiori essiccati e sminuzzati di basilico in infusione nell’aceto per almeno una settimana. Poi, filtra il composto, gettando via i fiori e mantenendo solo la parte liquida.

Il tuo aceto, adesso, sarà aromatizzato al basilico!

Avere una nuova piantina

I fiori del basilico, in realtà, possono essere utilizzati anche per moltiplicare la tua piantina. In questo caso, il consiglio è quello di lasciarli essiccare sulla pianta dopodiché puoi coglierli recidendoli alla base.

Ora, strofinali delicatamente tra le mani e vedrai cadere dei piccoli semini. Puoi raccoglierli e interrarli in un terriccio morbido misto a sabbia da mantenere sempre umido e posizionare alla luce diretta del sole. L’ideale è tenerla all’aperto nel periodo primaverile o estivo, in un punto luminoso e dove ci siano temperature superiori ai 20 °C.

Dopo qualche settimana, se sei fortunato, vedrai spuntare una nuova piantina.

N.B: proprio perché non tutti i semini germogliano, ti consigliamo di piantarne di più in un unico vaso.

Profumare l’ambiente

Un altro metodo fantasioso e utile per utilizzare i fiori della tua piantina di basilico è creare un piccolo profumatore per ambienti.

Farlo è semplicissimo! Innanzitutto, dovrai essiccare i fiori così come abbiamo già visto. Poi, una volta che i fiori sono diventati secchi e fragili al tocco, sminuzzali e mettili in sacchetti di stoffa da chiudere, in cima, con un nastrino, un po’ come si fa spesso anche con i fiori di lavanda o altri fiori o foglioline.

Metti i sacchetti con i fiori di basilico un po’ in giro per casa e… voilà! Il profumo riempirà presto ogni stanza. Inoltre, tende a tener lontane anche le zanzare.

Ricorda, però, che l’effetto non è certo infinito e, dopo qualche giorno o al massimo settimana, dovrai buttar via il contenuto dei sacchetti che avrà perso ormai ogni aroma.