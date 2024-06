Ho trovato macchie piccole sulle foglie di Basilico e ho risolto in modo semplice

Tra le decine di piantine aromatiche che, nel corso di questi anni, ho coltivato in balcone, un posto speciale merita la piantina di basilico.

Che io l’abbia comprato in supermercato o dal vivaista, una piantina di basilico, infatti, non mi è mai mancata, diventando quasi una costante nella mia coltivazione quotidiana delle piante.

Proprio per questo, ho visto vari problemi che possono intaccare questa pianta: tra questi, uno abbastanza frequenti, è la comparsa di macchie nere sulle foglie dello stesso. Un fenomeno che inizialmente non sapevo di cosa si trattasse e, di conseguenza, non riuscivo a combattere. Ti parlo della mia esperienza, sperando possa esserti d’aiuto.

Di cosa si tratta

Ti confesso che ci ho messo un po’ a capire quale fosse l’origine della comparsa delle macchie sulle foglie del mio basilico.

Col tempo, ho capito che, però, queste macchie potevano essere di due tipi. A volte, infatti, comparivano macchie scure, marroni o quasi nere, che si presentavano in modo irregolare sulle foglie. Altre, invece, comparivano macchie dal colore tendente maggiormente al giallo-rossiccio, che si presentavano maggiormente lungo i bordi.

Macchie scure

Nel primo caso, ho scoperto che una delle cause principali può essere l‘eccessiva innaffiatura (e quindi l’inizio di una marcescenza delle radici).

Me ne sono accorto proprio perché, essendo le temperature aumentate per l’arrivo della stagione calda, poco prima avevo iniziare ad abbondare nelle innaffiature lasciando il terreno sempre molto umido o addirittura bagnato.

Macchie gialle

Nel secondo, una delle cause principali può essere legata all’esposizione. La troppa luce, abbinata a temperature molto alte, può portare alla comparsa di queste macchie giallognole, che sono una sorta di bruciatura che compare sulla superficie della pianta.

Se queste macchie, invece, sono legate per lo più a una secchezza della foglia, potrebbe trattasi del caso inverso, ossia di poca luce.

Come ho risolto

Non ti nascondo che, per risolvere, ho impiegato un po’ di tempo. Trovare la soluzione non è affatto difficile, ma bisogna lasciare al basilico il tempo di riprendersi così da rigenerarsi con una chioma più sana. Inoltre, come ben sai, il basilico non ha proprio la fama di essere una pianta longeva e, quindi, recuperarla non è sempre così automatico come si può inizialmente pensare.

Nel caso di macchie scure, ho risolto iniziando a ridurre le innaffiature. Proverò a essere più chiaro: è vero che, col caldo, il basilico ha bisogno di molta acqua, ma non bisogna mai esagerare. Nella pratica, ho iniziato a innaffiare solo quando il terreno si era completamente asciugato dall’annaffiatura precedente.

Nel caso di macchie gialle, ho dovuto semplicemente trovare un posto più adatto all’esposizione del basilico. Così, ho provato a garantirgli una posizione soleggiata, ma alla luce solare indiretta, evitando di esporlo ai raggi diretti del sole nelle giornate più calde dell’anno. Se, invece, mi rendevo conto che le macchie erano causate da secchezza per scarsa luminosità, ho spostato la pianta un po’ più alla luce.