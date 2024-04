Come faccio a far durare di più la mia Piantina di Basilico del supermercato

Ho perso il conto di tutte le volte in cui ho acquistato una piantina di basilico al supermercato! Di certo, ogni volta avevo grandi speranze, ma diciamo che la piantina non ha avuto proprio una vita lunga…

Insomma, sembra quasi prassi che la piantina del supermercato abbia una sorta di scadenza programmata e che, dopo poche settimane a casa nostra, debba necessariamente appassire.

In realtà, con un po’ di esperienza, ho capito che ci sono dei trucchetti per farla durare di più e poter godere per più tempo delle sue piantine super profumate utili per poter condire piatti e pietanze. Ti svelo subito tutto quello che ho imparato!

Farla abituare alla luce

Come ho scoperto con un po’ di esperienza, la piantina di basilico presa al supermercato non è abituata alla luce solare, bensì solo a quella artificiale.

Per questo, se la mettiamo subito in balcone esposta al pieno sole, il risultato sarà davvero terribile! La piantina, infatti, potrebbe seccare prematuramente.

Per farla abituare, ho imparato a metterla a poco a poco alla luce solare, prima a quella indiretta tenue e poi a quella un po’ più intensa. In questo modo, evito lo shock della troppa luce e ti assicuro che riesco a far vivere la piantina più a lungo.

Rinvasare

Spesso, la piantina del supermercato viene venduta in vasetti in plastica morbida e in un pezzo di terriccio molto malandato.

Così, ho provato a rinvasare la pianta in un vasetto più grande utilizzando, inoltre, del nuovo terriccio più soffice e ben drenante. Dopo alcuni giorni iniziali, ho subito cominciato a notare alcune differenze in termini positivi. Le foglie della pianta erano meno flosce e visibilmente più sane. Per quanto riguarda il vaso, ti consiglio di usarne uno in coccio o in terracotta.

Inoltre, insieme al rinvaso, se il basilico presenta un involucro di carta decorativa trasparente in plastica intorno alla pianta, questo va tolto in quanto può ostacolare la normale respirazione della pianta e la sua attività di fotosintesi.

Concimare

Ho lasciato il meglio alla fine: il mio segreto per far durare di più la mia piantina di basilico è la concimazione della pianta.

Un tempo utilizzavo un concime specifico per piante aromatiche e, ammetto, che era davvero efficace. Le ultime volte, invece, ho utilizzato un concime naturale: dopo aver sbriciolato dei fondi di caffè li ho sparsi sulla superficie del terreno.

Avevo letto online, infatti, che questi sono pieni di azoto, una sostanza che aiuta le piante a crescere e migliora il loro stato di salute. Sbriciolandone un po’ ogni paio di settimane, ho notato che la mia piantina di basilico si mantiene in salute più a lungo e le sue foglioline si mantengono super profumate.