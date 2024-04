Aprile può sembrarti, con le sue piogge un po’ improvvise, uno strano mese primaverile tanto che, all’inizio, non credevo fosse il mese giusto per acquistare nuove piante.

Insomma, credevo che a causa del suo clima e del tempo un po’ ballerino, fosse più corretto acquistare nuove piante un po’ più in là, magari a maggio quando il clima tende ad assestarsi.

Col tempo e con l’esperienza ho scoperto, però, che anche ad aprile si possono coltivare senza problemi delle piantine, tra queste ci sono sicuramente alcune piante aromatiche. Ti dico subito quali ho tenuto senza problemi anche ad aprile.

Basilico

Il basilico è un po’ un evergreen, nel senso che lo trovi in vendita anche al supermercato tutto l’anno tanto da lasciarti sempre un po’ in confusione…

In realtà, aprile è il mese perfetto in cui far prosperare questa pianta: puoi tenere la tua piantina di basilico all’esterno, se le temperature sono effettivamente alte, collocandolo in un posto dove ci sia una buona dose di luce.

Se si tratta di un aprile un po’ più umido del solito, a causa di precipitazioni frequenti, le innaffiature non devono comunque essere eccessive: io mi sono sempre regolato osservando bene il terriccio di questa pianta e aggiungendo acqua quando notavo che non era più umido.

Rosmarino

Sul rosmarino, pianta di cui amo l’aroma un po’ vellutato, voglio raccontarti di come, oltre a essere un mese adatto alla coltivazione di una piantina già cresciuta, aprile è anche un buon mese per seminare questa pianta o riprodurla per talea.

Qualche anno fa, nonostante in molti mi dicessero che il rosmarino andava seminato già a marzo e che, quindi, avevo perso l’occasione, ho deciso comunque di seminare i semi di questa pianta in un vasetto con del substrato molto morbido e sabbioso ottenendo, dopo alcune settimane, i primi bellissimi germogli.

Ma aprile è, come ti dicevo, anche il mese ideale per rinvasare il rosmarino, partendo da una talea ossia un rametto di una pianta già matura, da tagliare e interrare così da permettergli di sviluppare nuove radici e diventare una vera e propria nuova piantina.

Salvia

Ti confesso che tra le foglioline aromatiche che più utilizzo in cucina ci sono quelle di salvia: per questo, averne una piantina a portata di mano è davvero impagabile!

Ad aprile ne compro sempre una nuova, anche se voglio ricordarti che trattandosi di una piantina sempreverde, puoi sempre trovarle in vendita già con una chioma bella folta.

Ad aprile, la salvia va protetta di meno, nel senso che le temperature più alte la preservano da intemperie forti o gelate che ovviamente sono più frequenti della stagione autunnale e invernale.

Il mio segreto per vedere la chioma crescere sempre di più e sviluppare nuove foglie (così da averne a disposizione di più per i miei esperimenti culinari) consiste nell’iniziare a concimare la pianta proprio in questo mese. Per farlo, però, mi adopero col fai da te e utilizzo dei fondi di caffè, sbriciolati sul substrato: grazie all’azoto presente, la pianta diventa più forte ed è più propensa a crescere.

In alternativa, puoi sempre scegliere un fertilizzante specifico da usare magari anche con le altre piantine aromatiche che hai in balcone!