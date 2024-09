Come allontanare le mosche in casa?

Il cambio di stagione, si sa, porta nelle nostre case le tanto fastidiose mosche che ci ronzano intorno in ogni momento della giornata. Questi insetti, però, non sono solo fastidiosi ma sono anche portatori di malattie e batteri, perciò è bene tenerle sempre lontane dai cibi e dalle nostre stanze.

Gli insetticidi spray commerciali sono sicuramente efficaci, ma a che prezzo? Costosi, fortemente inquinanti ma, soprattutto, avete mai pensato a quanto un insetticida spray può essere dannoso se entra in contatto con un bambino o con un animale? Aboliti.

Proviamo dunque a liberarcene rispettando la natura, i nostri cari e – in effetti – anche le mosche stesse. A tal proposito, oggi vedremo insieme come allontanare velocemente le mosche dalla nostra casa utilizzando solo un barattolo e alcuni ingredienti casalinghi!

Spray anti-mosche naturale all’eucalipto e menta

In una bottiglia o ciotola mettete a macerare mezzo litro di aceto con 2-3 rametti di menta. Lasciate a macerare lontano dal sole per una settimana. Dopo una settimana, filtrate e mettete il composto in uno spruzzino. Aggiungete 10 foglie di olio essenziale di eucalipto, fragranza sgradita alle mosche. Usate l’acqua profumata vaporizzandola sui bordi delle finestre e delle porte, soprattutto di sera.

Limone e chiodi di garofano

Innanzitutto, il primo trucchetto prevede la realizzazione di un anti-mosche fai da te in grado anche di profumare gli ambienti della vostra casa, in quanto prevede l’utilizzo di un ingrediente super profumato come il limone, l’agrume noto per il suo odore inebriante. Munitevi, quindi, di:

un limone

una manciata di chiodi di garofano

Vi basterà dividere il limone in due metà e incastrare, poi, delicatamente i chiodi di garofano nella polpa del limone, avendo cura di centrare la parte più morbida così da non avere problemi nell’inserire i chiodi. Se i chiodi non si incastrano nel limone, potete aiutarvi facendo prima dei piccoli fori sulla polpa con uno stuzzicadenti. Dopodiché, incastrate i chiodi di garofano e il vostro anti-mosche è pronto per l’uso!

Dovrete semplicemente mettere questa metà di limone nei punti della casa più soggetti alla presenza delle mosche, come sulle superfici della cucina, sul tavolo, sui davanzali delle finestre e così via, e delle mosche in casa non ci sarà più traccia!

In alternativa, potete anche utilizzare un altro agrume, come per esempio l’arancia o il mandarino, i quali sono comunque molto profumati e il loro odore, come quello del limone, è poco tollerato da questi insetti. Come se non bastasse, poi, questo rimedio permette non solo di dire addio alle mosche in casa, ma anche di agire come un vero e proprio profumatore per ambienti dal momento che noterete subito un odore super piacevole in tutta la casa!

Sacchetto anti mosche all’aceto

Anche l’aceto di mele è odiato dalle mosche e dai moscerini della frutta. Qui trovate la ricetta e le dosi per il sacchetto anti mosche con aceto di mele, acqua e zucchero. C’è chi dice che nel sacchetto basti anche solo l’acqua poiché spaventa le mosche con il loro riflesso.

Aglio e aceto

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare due ingredienti che sicuramente avremo già in dispensa: l’aglio e l’aceto, il cui odore è molto forte e considerato sgradevole da questi insetti.

Iniziate con il rimuovere la buccia da 2-3 spicchi di aglio prima di versarli in un flaconcino spray contenente circa 100 ml di aceto. Dopodiché, riempite il resto del flacone con acqua, mescolate il tutto ed ecco che la vostra miscela anti-mosche è pronta per l’uso! A questo punto, quindi, vaporizzatela nei punti di ingresso della casa per evitare l’entrata delle mosche! N.B Poiché l’odore di questa miscela è considerata poco piacevole anche per noi, vi consigliamo di non utilizzarla negli ambienti interni della vostra casa.

Barattolo anti mosche

Questo metodo molto efficace per allontanare le mosche consiste nel preparare un macerato con aceto e menta, i quali sono due prodotti casalinghi che sicuramente avrete già in dispensa o, in ogni caso, facili da reperire.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare dell’aceto in un barattolo di vetro e aggiungere, poi, alcune foglie di menta fresca al suo interno, così da farle macerare per circa una settimana.

Passato il tempo necessario, non vi resta che filtrare la miscela così ottenuta e travasarla in un flacone con spray, diluendola con un po’ di acqua. Dopodiché, vaporizzatela nei punti dove sono maggiormente presenti le mosche: l’odore forte dell’aceto e della menta, poco tollerato da questi insetti, infatti, farà sì che faranno retromarcia!

Se, poi, volete tenerle lontane da voi mentre mangiate, allora vi basterà filtrare questa soluzione e metterla in un altro barattolo da posizionare direttamente sulla superficie del tavolo o comunque vicino a voi.

Sacchetto trasparente

Il primo trucchetto che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare semplicemente un sacchetto trasparente e riempirlo con dell’acqua. Appendetelo, poi, in prossimità delle porte e delle finestre e il gioco è fatto!

Anche se un po’ strambo, infatti, questo trucchetto sembra essere molto efficace perché si pensa che le mosche non amino vedere la propria immagine riflessa e, quindi, scappano via. In alternativa al sacchetto trasparente, potete anche utilizzare semplicemente delle bottiglie di plastica. Infine, c’è chi sostiene che sarebbe ancora più vantaggioso inserire una monetina nel sacchetto o nella bottiglina, così da potenziare il “gioco” di luci e riflessi e far sì che le mosche facciano retromarcia!

Piante anti mosche

Una delle soluzioni più naturali e semplici è mettere delle piante adatte ad allontanare mosche e vari insetti che potrebbero entrare in casa. Tra le varie quelle più efficaci sono senza dubbio la comune pianta di basilico, quelli di rosmarino, menta, lavanda, calendula e citronella. Pare che l’odore emanato dalle suddette piante faccia fare dietro-front alle mosche e costituiscono una vera e propria barriera!

Basilico

Se non avete mai considerato l’idea di avere una piantina fuori al vostro balcone, forse è arrivato il momento di cambiare idea, in quanto quest’erba aromatica aiuterà ad allontanare non solo le mosche ma anche le zanzare dalla vostra casa. Dovrete semplicemente posizionare alcune piantine di basilico nei punti più strategici, come i punti di ingresso e le mosche saranno solo un brutto ricordo!

Fondi di caffè

Ci pensate che una cosa buona e fantastica come il caffè è un potente alleato contro le mosche? Beh, pare proprio che per questo motivo i fondi di caffè siano usati in giardino per allontanare tante specie di animali che fanno capolino. Se volete usarli contro le mosche non dovrete far altro che riempire delle tazzine o delle ciotole con fondi di caffè asciutti e posizionarli sui davanzali di finestre e balconi. Cambiate periodicamente i fondi e ricordati di non esporli troppo al vento e alle intemperie.

Oli essenziali

Anche gli oli essenziali possono essere d’estremo supporto contro le mosche che tentano di entrare in casa! In particolare quello alla menta e all’eucalipto sono potentissimi per scacciare questi insetti poco graditi. Mescolate 1 cucchiaino di oli con 300 ml d’acqua, versate tutto in un vaporizzatore e spruzzate sugli infissi o sui davanzali delle finestre e dei balconi. Un altro metodo è mettere la stessa soluzione in qualche tazzina e posizionare nelle zone di provenienza.

Pepe

Un altro ingrediente da dispensa molto utile per allontanare le mosche è il pepe, la spezia dall’odore molto intenso che solitamente utilizziamo per insaporire i nostri piatti. Ma sapete che proprio il suo odore porterà via le mosche dalle vostre case? Basterà mettere una ciotola riempita a metà con pepe nero e un poco d’acqua in tutti i punti della casa dove potrebbero entrare: balconi, finestre, terrazzi e così via e addio mosche!