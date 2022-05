Quando chiudiamo le porte all’inverno accogliendo poi la primavera e l’estate, ci sono tanti aspetti positivi in quanto il clima si aggiusta notevolmente.

Tuttavia non mancano alcuni piccoli problemini che si affrontano ogni giorno. Tra questi possiamo sicuramente menzionare l’invasione degli insetti in casa!

Che siano zanzare, formiche, mosche e quant’altro, dobbiamo dire che non sono mai degli ospiti particolarmente graditi.

Oggi ci occuperemo proprio delle mosche e vedremo insieme come allontanarle in casa con un rimedio fai da te facile ed efficace!

Trucchetto della Nonna

Per dire addio a questi fastidiosi insetti c’è un trucchetto della nonna molto semplice che comprende ingredienti presenti sicuramente in casa o facilmente reperibili!

Vedrete che una volta provato non potrete più farne a meno e rappresenterà un valido aiuto sia in giardino che nell’ambiente chiuso!

Occorrente

Scopriamo l’occorrente! Nel dettaglio vi serviranno:

1 limone

Chiodi di garofano q.b.

Ecco fatto! Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno per liberarvi delle mosche che invadono la casa.

Sai il limone che i chiodi di garofano possiedono un aroma che è insostenibile per le mosche e dunque appena li sentiranno faranno dietro front, soprattutto se messi insieme!

Procedimento

Ora capiamo qual è il procedimento! Tranquilli, sarà semplice e velocissimo!

Dovrete tagliare il limone a fette o a spicchi e incastrare delicatamente i chiodi di garofano all’interno. Cercate di centrare la parte più morbida in modo da non avere difficoltà da inserire i chiodi.

Se proprio dovesse risultare complicato potete creare dei piccoli fori con uno stuzzicadenti e poi mettere i chiodi.

Ecco fatto, il vostro rimedio è pronto! Non dovrete far altro che metterlo in un piattino e posizionarlo nella zona di provenienza delle mosche.

Vi consiglio i davanzali delle finestre o dei balconi.

In alternativa

Il metodo appena descritto è molto efficace, ma in alternativa potete usare anche altri trucchetti!

Pepe : l’odore di alcune spezie è un vero incubo per le mosche ed il pepe è tra questi! Basterà mettere una ciotola colma di pepe nelle zone di provenienza ed ecco fatto.

: l’odore di alcune spezie è un vero incubo per le mosche ed il pepe è tra questi! Basterà mettere una ed ecco fatto. Menta : anche la menta è ottima per allontanare le mosche. Se ne avete una piantina fuori al balcone , avrete risolto il problema!

: anche la menta è ottima per allontanare le mosche. Se ne avete una , avrete risolto il problema! Olio all’eucalipto : l’aroma fresco dell’eucalipto è un altro trucchetto facile ed efficace! Diluite 1 cucchiaino di olio in 400 ml d’acqua e vaporizzate nelle zone interessate.

: l’aroma fresco dell’eucalipto è un altro trucchetto facile ed efficace! Diluite e vaporizzate nelle zone interessate. Basilico : oltre alla piantina di menta, anche quella di basilico vi farà dire addio alle mosche! Dovrete spargerne alcune nelle zone interessata o posizionare la pianta fuori al balcone.

: oltre alla piantina di menta, anche quella di basilico vi farà dire addio alle mosche! Dovrete spargerne alcune nelle zone interessata o posizionare la pianta fuori al balcone. Agrumi: infine potete usare gli agrumi! Infatti, così come il limone, anche l’arancia è fantastica per non avere più il fastidio delle mosche e dovrete solo tagliarne delle fette e metterle in prossimità delle zone interessate.

Avvertenze

Vi ricordo di non usare gli ingredienti descritti in caso di allergia o ipersensibilità,