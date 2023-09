Non c’è quasi nulla di più fastidioso di una mosca che ti ronza in torno mentre ti stai godendo un momento di relax in poltrona o a letto!

Questi insetti possono, infatti, essere un vero tormento, oltre a non rappresentare il massimo dell’igiene se ronzano in cucina. La loro presenza è particolarmente frequente durante il periodo della vendemmia, soprattutto se vivi in una zona di compagna.

Vediamo insieme cosa puoi tenere in casa per ridurre la loro presenza e tenerle fuori dalla porta una volta per tutte!

Limoni

Il classico rimedio della nonna per tenere lontane le mosche durante il periodo della vendemmia è quello del limone.

Prendi uno di questi frutti, taglialo a metà e incastraci dentro, inserendolo nella polpa, qualche chiodo di garofano. Poi, metti il tutto sul davanzale della finestra.

L’odore un po’ aspro del limone, unito a quello pungente dei chiodi di garofano, è un repellente super efficace contro la presenza delle mosche negli ambienti domestici, oltre che per altri insetti fastidiosi.

Importante è sostituire il limone con uno fresco dopo un paio di giorni.

Fondi di caffè

Forse non lo sai, ma le mosche non sopportano l’odore del caffè!

Ecco perché puoi utilizzare i fondi di caffè, spesso utilizzati anche nel giardinaggio, sbriciolandoli e mettendoli in una ciotola sul davanzale della finestra, in balcone o in giro per casa. Ovviamente i fondi di caffè sono efficaci soprattutto quando ancora un po’ caldi e impregnati dell’odore del caffè: dopo qualche giorno, dovrai sostituirli per continuare ad avere un’efficacia anti-mosche.

Barattoli con aceto e menta

Veniamo ora a un rimedio quasi infallibile: l’aceto combinato con la freschezza della menta emana un odore assolutamente insopportabile per le mosche che ti entrano in casa durante la vendemmia.

L’ideale è far macerare alcune foglie di menta in un barattolo di aceto per circa 5-6 giorni per poi utilizzare il contenuto o spruzzandolo con un vaporizzatore nei luoghi più infestati dalle mosche oppure semplicemente tenendo il barattolo senza coperchio sui davanzali delle finestre o in giro per casa in modo che tutto l’odore fuoriesca e allontani le mosche.

N.B: puoi unire la menta anche al succo di limone per creare un composto anti-mosche oltre che in grado di profumare casa.

Olio di eucalipto

Un’altra sostanza non particolarmente amata dalle mosche è l’olio di eucalipto.

Facilmente reperibile in erboristeria, quest’olio naturale tiene lontane le mosche col suo odore dalle note boschive e legnose: ti basterà diluirne 6-7 gocce in un bicchiere d’acqua e posizionarlo strategicamente nelle stanze di casa tua dove le mosche si presentano con maggior frequenza.

In alternativa, puoi usare il composto anche come soluzione da vaporizzare nell’aria con una bottiglia spray.

Basilico

Veniamo adesso a una soluzione facile e che può portarti anche ulteriori vantaggi: per allontanare le mosche puoi, infatti, utilizzare anche una semplice piantina di basilico.

Questa pianta aromatica può rappresentare un disincentivo per le tue mosche per l’ingresso in casa tua, grazie al suo profumo intenso. Mettila sul davanzale della finestra: oltre a tener lontane le mosche, questa pianta ti offrirà le sue profumatissime foglioline, utili per dare un tocco in più alle tue migliori pietanze.