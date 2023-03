Nonostante la grande diffusione di macchinette per il caffè espresso, la moka non perde mai il suo intramontabile fascino!

Quello del caffè è un rituale cui non si può rinunciare e sentire quel meraviglioso profumo emanato dalla moka ogni mattina ci fa iniziare la giornata nel migliore dei modi!

Il tempo, però, passa e quest’oggetto prezioso inizia ad annerirsi e ad avere varie macchie, quindi vediamo insieme come far tornare la moka pulita e lucida!

Attenzione! Per ogni rimedio indicato, bisogna fare uno o due caffè a vuoto prima di riutilizzarla così da togliere residui e odori.

Aceto bianco

Ad essere molto efficace contro l’ossidazione sulla moka, ma in generale su tutti gli elementi in acciaio, è l’aceto bianco.

Quest’ingrediente è in grado di disincrostare e lucidare, per cui vediamo subito come usarlo al meglio!

Tutto quello che dovrete fare è smontare la moka pezzo per pezzo e mettere all’interno della ciotola, poi riempite con dell’acqua calda e aggiungete 1 bicchiere d’aceto bianco d’alcol.

Tenete in ammollo per circa 2 o 3 ore e poi risciacquate, vedrete che sarà tornata lucida e brillante!

Bicarbonato di sodio

Un altro ingrediente che sicuramente vi darà un grande risultato in termini di togliere lo sporco e lucidare è il bicarbonato di sodio!

Anche qui stiamo parlando di un rimedio naturale che è fantastico non solo per la moka, ma all’interno di tutta la casa.

Fate una pasta densa con bicarbonato e acqua a filo fino ad ottenere la consistenza di un gel, mettete il composto su una spugna e spalmate su tutti i pezzi della moka.

Lasciate agire finché non si secca, poi continuate a strofinare con una spugnetta e risciacquate con acqua calda, ecco che sarà tornata perfetta!

Acido citrico

Estratto in modo naturale dagli agrumi, l’acido citrico è un prodotto naturale che, sempre di più, prende spazio in casa per la sua efficacia!

Usarlo per pulire la moka molto vecchia è una mossa giusta perché toglie via tutto il calcare e dona una brillantezza senza precedenti.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e mettete la moka in ammollo per 3/4 ore. Trascorso questo tempo dovrete passare una spugna per strofinare le macchie.

Non ci vorrà molto prima di vedere la moka praticamente come nuova!

Limone

Continuiamo i nostri rimedi con l’agrume più famoso e versatile del mondo!

Il limone è perfetto non solo per mandare via le macchie d’acqua, il calcare e l’ossidazione dalla moka, ma lascerà anche un buon profumo.

Tagliate un limone a metà, strofinate sulla parte esterna della moka e lasciate così per mezza giornata, poi dovrete strofinare con la spugnetta e risciacquare accuratamente.

Sapone giallo

Sapevate che il sapone giallo non è perfetto soltanto in lavatrice, ma anche per togliere l’ossidazione dall’acciaio?

Ebbene sì, la moka torna nuova sotto l’effetto sgrassante di questo prodotto e vediamo subito come usarlo al meglio!

Prendete una pallina di prodotto, spalmatela su una spugna leggermente abrasiva e strofinate sulla moka, poi lasciate agire.

Successivamente dovrete continuare a strofinare finché non vedete che diventa lucida, a quel punto sciacquate e asciugate benissimo per togliere i residui dell’olio rilasciato dal sapone.

Sale fino

Ultimo trucchetto che vedremo per pulire la moka con rimedi naturali è il sale fino!

Stiamo parlando di un trucchetto fantastico che stacca via il calcare in men che non si dica e poi si trova sempre in casa.

Dovrete riempire una ciotola con acqua calda e sciogliere 2 cucchiai di sale all’interno, dopodiché procedete mettendo i pezzi della moka in ammollo per 3 o 4 ore circa.

Risciacquate ed ecco fatto!