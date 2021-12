Il termosifone in casa è un aiuto imprescindibile e di cui non possiamo fare a meno, dato che ci protegge dal freddo pungente in inverno e ci aiuta a velocizzare tante faccende di casa, come asciugare i panni.

Ma avete mai pensato che può essere utile anche a renderli profumati?

Ebbene sì! C’è un rimedio molto semplice e veloce che sarà l’ideale non soltanto per ottenere dei panni asciutti in poco tempo, ma anche per averli molto profumati!

Siete curiosi di sapete come? Non vi resta che scoprirlo leggendo il rimedio per asciugare e profumare i panni usando il termosifone!

Prima di iniziare

Prima di iniziare a vedere come usare questo trucchetto, bisogna attuare degli accorgimento al fine di rendere tutto molto efficace.

Per prima cosa, ricordate che è importante togliere la polvere dal termosifone nel caso ve ne fosse e se ci fossero delle macchie di sporco, vi consiglio di eliminarle.

Inoltre assicuratevi del corretto funzionamento dei termosifoni per non incorrere a problemi di vario genere.

Infine, dal momento che dovete asciugare i panni in casa, ricordate di toglierli subito dal cestello così che non si tolga la puzza e strizzateli per bene così che non si crei l’umidità.

Procedimento

Bene, dopo aver preso delle precauzioni, passiamo al procedimento!

Come detto prima, i passaggi sono semplici e veloci, vi basterà capire il meccanismo e tutto diventerà semplice!

Il primo passaggio è mettere i termosifoni ad una temperatura abbastanza alta.

In seguito dovrete preparare il deumidificatore profumato! Tenete presente che il profumo che metterete nel deumidificatore, sarà quello che sentirete sui vestiti.

Per cui se volete qualcosa di rilassante, scegliete la lavanda, nel caso in cui amiate i profumi freschi, potete mettere oli essenziali agli agrumi oppure bucce nel deumidificatore.

Potete anche inserite un bastoncino o 1 cucchiaio di cannella, oppure qualche foglia d’alloro.

Insomma, potete sbizzarrirvi come meglio credete! Pensate alla fragranza che volete sui vostri vestiti, mettetela nel deumidificatore ed ecco fatto.

Il prossimo passaggio prevedere la posizione in cui dovete mettere i panni ad asciugare, potete procedete in due modi:

Il primo è mettere i panni direttamente sopra il termosifone . Man mano che il calore si sparge e il vapore del deumidificatore evapora, verrà trasferito sui vestiti i quali ne riceveranno anche il buon odore. Tuttavia con questo metodo verrà bloccato il passaggio di calore in casa poiché i vestiti faranno da muro.

. Man mano che il calore si sparge e il vapore del deumidificatore evapora, verrà trasferito sui vestiti i quali ne riceveranno anche il buon odore. Tuttavia poiché i vestiti faranno da muro. Il secondo metodo che è quello più consigliato è posizionare i vestiti su una stampella e metterla al di sopra del termosifone, magari attaccata a qualche finestra o altri oggetti che sono presenti sul termosifone. In questo modo non andrà a finire nulla direttamente sul calorifero e il calore che salirà dal termosifone si spargerà sui panni insieme al buon profumo.

Naturalmente potete usare questo trucchetto anche nel caso in cui abbiate delle stufe. Fate ruotare i panni man mano sulla stampella o sul termosifone, magari i maglioncini o le felpe che sono più difficili da asciugare.

Avvertenze

Assicuratevi sempre dello stato del calorifero prima di procedere con questi rimedi e leggete le etichette di lavaggio dei vestiti per capire quali sono le soluzioni migliori per asciugarli.