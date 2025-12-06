Home / Pulizie / Scarpe / Le scarpe bagnate possono asciugarsi vicino ai termosifoni se dentro ci metti anche questa cosa

Le scarpe bagnate possono asciugarsi vicino ai termosifoni se dentro ci metti anche questa cosa

Le scarpe bagnate possono asciugarsi vicino ai termosifoni se dentro ci metti anche questa cosa
Giulia
Giulia
Lettura: 3 minuti

Quando le scarpe si bagnano, la tentazione di appoggiarle sul termosifone è forte, soprattutto nelle giornate fredde. Tuttavia il calore diretto rischia di creare più problemi che benefici.

Le colle che tengono unita la struttura interna possono indebolirsi, i tessuti tendono a irrigidirsi e la tomaia, se in pelle o similpelle, può screpolarsi. Anche le suole possono deformarsi leggermente, rendendo la calzata meno comoda.

Per evitare tutto questo, è preferibile adottare metodi che rispettino i materiali, garantendo una asciugatura naturale ma efficace.

Come asciugare le scarpe

Il primo passo è sempre quello di rimuovere l’eccesso di acqua. Basta scuotere leggermente le scarpe e tamponare l’interno con un panno asciutto. A questo punto è fondamentale far circolare l’aria: lasciare la scarpa aperta, preferibilmente togliendo la soletta se rimovibile, permette un’asciugatura più rapida e uniforme.

È importante posizionare le scarpe in un angolo della casa dove ci sia una buona ventilazione, evitando però correnti troppo forti che potrebbero indurire alcuni materiali. La parola chiave è asciugatura lenta, capace di preservare forma e comfort.

Un rimedio profumato: le bucce d’arancia

Un accorgimento semplice e completamente naturale consiste nell’utilizzare le bucce d’arancia per evitare che le scarpe sviluppino cattivi odori durante l’asciugatura.

Le bucce rilasciano un profumo fresco e leggero, mentre gli oli essenziali che contengono contribuiscono a contrastare gli odori sgradevoli. È sufficiente inserire qualche pezzetto di buccia asciutta all’interno della scarpa dopo aver sistemato carta o bustine antiumidità.

La buccia non deve essere umida: meglio lasciarla seccare qualche ora, così non aggiunge ulteriore umidità. Questo piccolo trucco mantiene l’interno delle scarpe più fresco, pulito e piacevole, soprattutto dopo giornate di pioggia o utilizzi intensi.

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Carta di giornale e bustine antiumidità

La carta di giornale rimane uno dei rimedi più semplici ed efficaci. Assorbe rapidamente l’umidità senza rovinare l’interno della scarpa. È sufficiente appallottolare qualche foglio e inserirlo all’interno, avendo cura di cambiarlo quando diventa umido. L’azione è naturale e sorprendentemente rapida.

Un altro aiuto prezioso arriva dalle bustine antiumidità naturali. Quelle a base di sale grosso, riso o gel di silice artigianale sono perfette per catturare l’umidità residua.

Inserite in un piccolo sacchettino traspirante e posizionate dentro la scarpa, svolgono un lavoro delicato ma molto efficace. Entrambi i metodi evitano stress ai materiali, mantenendo la scarpa ben arieggiata togliendo la puzza di umido e senza cattivi odori.

Quando usare il calore indiretto del termosifone

Se il clima è particolarmente freddo e si vuole accelerare leggermente il processo, si può sfruttare il calore indiretto del termosifone. Non si devono mai appoggiare le scarpe direttamente sul termosifone, ma si può posizionarle a una distanza di circa trenta o quaranta centimetri, magari sollevandole leggermente su una mensola o uno sgabello.

In questo modo il calore diffuso favorisce l’asciugatura senza surriscaldare colle e tessuti. È un piccolo trucco che consente di velocizzare il processo senza correre rischi, mantenendo la qualità delle scarpe nel tempo.

Scarpe asciutte senza danni

Per ottenere risultati ottimali per pulire le scarpe è utile alternare carta di giornale e bustine antiumidità, specialmente con scarpe molto imbottite o materiali spessi. È sempre meglio non avere fretta: una asciugatura graduale garantisce una maggiore durata delle scarpe. Un ultimo accorgimento consiste nel controllare ogni tanto lo stato dell’interno, rimuovendo ciò che è ormai umido e sostituendolo con materiale asciutto.
Con questi piccoli gesti le scarpe tornano asciutte, confortevoli e senza alcun danno, seguendo un metodo completamente naturale e adatto a ogni tipo di materiale.