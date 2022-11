Gli asciugamani sono croce e delizia di tutto il nostro bucato e le ragioni sono tante.

Ottenerli morbidi e lisci è una sensazione fantastica, soprattutto quando ci avvolgono dopo una doccia calda, ma non di rado accade di piegarle e notare che sono molto dure.

L’asciugatrice dà un grande contributo per avere gli asciugamani morbidi senza troppi sforzi, ma come fare se non la si possiede in casa?

Oggi vi dirò tutto quello che serve sapere su come avere asciugamani super soffici anche senza asciugatrice!

Acido citrico

L’acido citrico è uno dei rimedi naturali più amati in lavatrice perché risparmia sia inquinamento che denaro!

In lavatrice esso rappresenta un ottimo ammorbidente naturale che potete preparare in due minuti, vediamo subito in che modo!

Tutto quello che dovrete fare è sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua e poi aggiungere 10 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento.

Quando lavate gli asciugamani, non dovrete far altro che mettere 100 ml di prodotto nella vaschetta apposita ed eco fatto!

Aceto bianco

Proprio come l’acido citrico, anche l’aceto bianco entra tra gli ingredienti perfetti per ammorbidire gli asciugamani.

Usato tantissimo sia in lavatrice che per tutta la casa, questo prodotto è la soluzione più economica che potrete trovare!

Dovrete mettere gli asciugamani nel cestello e, al posto dei tradizionali ammorbidenti, vi basterà mettere nella vaschetta apposita 1 tazzina di aceto con 1 cucchiaino di oli essenziali.

I vostri asciugamani vi ringrazieranno e saranno super soffici!

Succo di limone

L’agrume più famoso al mondo è un ottimo alleato anche in lavatrice, lo sapevate?

Ebbene sì, il succo di limone è ideale per diverse faccende con quest’elettrodomestico, dai lavaggi a vuoto al togliere le macchie.

Inoltre è anche un fantastico ammorbidente naturale! Preparatelo mescolando succo di limone ed acqua in parti uguali, poi mettete 100 ml di prodotto nella vaschetta.

Gli asciugamani non solo saranno super morbidi, ma profumeranno di fresco!

Sale

Anche il sale è un alleato della lavatrice usarlo non delude mai!

Nello specifico il sale non è un ammorbidente naturale, ma la sua funzione è quella di alleggerire la composizione calcarea dell’acqua.

Per cui se avete un’acqua con molto calcare, mettere del sale la farà diventare più pura e di conseguenza saranno più morbidi e lisci anche gli asciugamani.

Mettete 1 misurino di sale fino nel cestello della lavatrice ed ecco fatto!

Bicarbonato di sodio

Proseguiamo i nostri rimedi con quello che maggiormente viene usato in lavatrice, il bicarbonato di sodio!

Nessuno ad oggi può fare a meno di sfruttarlo a proprio vantaggio per diversi motivi e tra questi c’è anche rendere gli asciugamani morbidi e puliti.

Il bicarbonato, infatti, sebbene non abbia come funzione principale quella ammorbidente, cattura l’umidità dagli asciugamani e, nel caso di quelli bianchi, li fa risplendere di più!

Dovrete mettere 1 misurino di prodotto nel cestello e avviare il lavaggio.

Come farli asciugare

Ultimo consiglio che vi do riguarda come far asciugare gli asciugamani.

Purtroppo questo è un passaggio che spesso si sottovaluta, in realità bisogna prestare una particolare attenzione.

Quello che dovrete fare è stendere subito gli asciugamani dopo il lavaggio per fare in modo che l’acqua non ristagni e le renda pesanti e dure.

Poi stendeteli lontano dalla luce diretta dei raggi solari e monitorateli ripetutamente, appena sono asciutti, toglieteli altrimenti il sole li farà diventare duri.

Avvertenze

Al fine di avere sempre asciugamani perfetti è importante leggere le istruzioni di lavaggio.