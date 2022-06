Ma quanto è bella la sensazione di essere coccolate da asciugamani così morbidi tanto da sembrare di essere avvolte in una carezza o in un abbraccio?

Gli asciugamani, però, non sempre fanno questo effetto, soprattutto in estate, quando l’eccessivo calore tende a renderli ruvidi e secchi. Non da sottovalutare, poi, sono anche i lavaggi sbagliati.

Se pensate di dover ricorrere agli ammorbidenti disponibili in commercio vi sbagliate di grosso! È possibile, infatti, utilizzare alcuni ingredienti naturali per averli morbidissimi. Vediamo insieme quali!

Aceto bianco

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare l’aceto bianco, un ingrediente da dispensa noto per le sue proprietà sbiancanti, sgrassanti e anti-odore. Inoltre, svolge un’azione emolliente in grado di separare le fibre attaccate dei capi rendendoli estremamente morbidi!

Aggiungete, quindi, 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e avviate, poi, il ciclo di lavaggio in lavatrice! Se, invece, volete lavarle a mano, vi basterà aggiungere la stessa quantità in un secchio contenente acqua e mettere, poi, in ammollo gli asciugamani.

Per rendere questo ammorbidente casalingo anche profumato, potete aggiungere anche un cucchiaino di gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite. E voilà: non vedrete l’ora di avvolgervi nei vostri asciugamani!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è sempre preferibile rispetto ad altri detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, il quale vanta la sua stessa efficacia, pur essendo più ecologico. Considerato un ammorbidente naturale, l’acido citrico vanta anche proprietà pulenti e anti-odore, in grado di togliere la puzza che spesso si impregna sui capi e sugli asciugamani.

Fate sciogliere, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua e versate un po’ di questa miscela così ottenuta direttamente nella vaschetta dell’ammorbidente prima di procedere con il lavaggio in lavatrice.

In alternativa, potete anche direttamente versare la miscela nel cestello: i vostri asciugamani subito più morbidi al tatto!

Bicarbonato di sodio

Se c’è un ingrediente da dispensa in grado di venire in nostro soccorso ogni volta che si parla di pulizia domestica ecologica, questo è sicuramente il bicarbonato di sodio, il quale oltre ad ammorbidire i capi grazie alla sua leggera azione abrasiva, aiuta anche a conferirgli il candore originario senza utilizzare la candeggina!

Aggiungete, quindi, 3 cucchiai di prodotto direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta del cassettino e avviate il ciclo di lavaggio. I vostri asciugamani saranno non solo più morbidi ma anche più bianchi!

Sapone di Marsiglia

Ovviamente, non si poteva non menzionare il sapone di Marsiglia, noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti molto delicate. E poi, è il migliore prodotto ecologico per ottenere un bucato profumato!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e il gioco è fatto! Se, poi, volete intensificare l’odore, potete provare il trucchetto dell’asciugamano !

Limone

Ah il limone! Questo agrume, si sa, è davvero una manna dal cielo per tutte noi, in quanto vanta molteplici proprietà! Oltre a quelle sbiancanti, anticalcare, pulenti, sgrassanti e anti-odore, è considerato anche un ammorbidente naturale!

Quindi, perché non usarlo sugli asciugamani? Vi basterà diluire il succo di 3 limoni con mezzo litro d’acqua e aggiungere 2 tappi dosatori di questo ammorbidente naturale fai da te ad ogni lavaggio: i vostri asciugamani saranno morbidi e bianchi come non mai!

Camomilla

Infine, vediamo insieme un ultimo trucchetto per ottenere asciugamani morbidi: la camomilla, la quale svolge un’azione emolliente sulle fibre dei tessuti.

Per provare questo trucchetto, dovrete semplicemente mettere in infusione 2 bustine di camomilla in un litro di acqua calda, lasciarle per qualche minuto e aspettare, poi, che si raffreddi la miscela.

A questo punto, versatela in una bacinella contenente acqua e, al suo interno, lasciate in ammollo gli asciugamani da ammorbidire per circa 10 minuti. Dopodiché strizzateli e stendeteli in un luogo arieggiato, accertandovi sempre di non esporli alla luce diretta del sole.

N.B Vi consigliamo di mettere in ammollo asciugamani già precedentemente lavati e sciacquati; la camomilla, infatti, serve solo ad ammorbidire e non a lavare e igienizzare.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere le etichette di lavaggio degli asciugamani prima di provare i rimedi consigliati.