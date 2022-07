Una delle cose che si desidera di più in assoluto è fare la doccia a fine giornata e avvolgersi in asciugamani morbidi e profumati!

Non sempre, tuttavia, si riesce ad ottenere quella morbidezza tanto sperata e questo capita per varie ragioni.

Se anche a voi è capitato di tenere tra le mani asciugamani super secchi e duri, non preoccupatevi!

Oggi vedremo insieme come averli sempre morbidi e soffici con un cucchiaio!

N.B. Al fine di rendere tutto più efficace, vi consiglio di effettuare un lavaggio in lavatrice solo per gli asciugamani.

Aceto bianco

Non possiamo parlare di metodi per rendere gli asciugamani morbidi senza menzionare l’aceto bianco!

Stiamo parlando infatti di un prodotto estremamente efficace in lavatrice ed è anche ottimo come ammorbidente ecologico!

Tutto quello che dovrete fare è mettere 3 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente, aggiungete anche 6/7 gocce di olio essenziale a vostro piacimento ed ecco fatto!

Vedrete che gli asciugamani torneranno super soffici!

Acido citrico

Passiamo adesso all’acido citrico, anche questo una manna dal cielo se usato in lavatrice!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Non dovrete far altro che sciogliere 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e unire 10 gocce di olio essenziale fino a farli diventare un unica soluzione.

Mettete 3 cucchiai di soluzione nella vaschetta dell’ammorbidente e avviate il lavaggio.

Vedrete che risultato!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso al bicarbonato di sodio, ottimo in casa e soprattutto in lavatrice!

Ne basterà solo 1 cucchiaio colmo nella vaschetta della lavatrice oppure un misurino direttamente nel cestello.

Il bicarbonato ammorbidirà le fibre degli asciugamani e avrete un ottimo risultato!

Inoltre, se usate questo rimedio per gli asciugamani bianchi, diventeranno ancora più lucenti!

Sale fino

Avete mai usato il sale fino in lavatrice? L’efficacia vi potrebbe davvero sorprendere!

Il sale, infatti, non agisce direttamente sulle fibre, ma diminuisce e combatte la durezza dell’acqua data dal calcare.

Di conseguenza l’acqua più “leggera” penetrerà meglio tra le fibre, non lascerà le sue sostanze pesanti e il risultato sono asciugamani morbidissimi!

Dovrete mettere 1 cucchiaio di sale nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello.

Sapone di Marsiglia

Infine passiamo al sapone di Marsiglia, un trucchetto della Nonna che non tramonta mai!

Anche in questo caso basterà solo 1 cucchiaio di scaglie di sapone da mettere nella vaschetta della lavatrice o nel cestello.

Il profumo del sapone sarà inebriante e aumenterà la sensazione di morbidezza e benessere!

Avvertenze

Al fine di non sbagliare mai lavaggio, consigliamo di leggere le istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio degli asciugamani.