Quando aumentano le temperature e arrivano le belle giornate, non c’è niente di meglio di passare momenti rilassanti nel proprio giardino!

Purtroppo prendersene cura non è sempre un gioco da ragazzi e, se siamo inesperti, possiamo avere difficoltà anche nelle attività più semplici. Ma un segreto esiste e si chiama… bicarbonato!

Hai capito bene: basta una manciata di bicarbonato di sodio per avere un giardino bellissimo in poche e semplici mosse. Scopriamo insieme tutti i metodi per utilizzarlo al meglio.

Pulire le foglie

Se hai molte piante, in vaso o a terra, ma queste appaiono un po’ sporche a causa del maltempo dei mesi precedenti o di un recente temporale, puoi utilizzare il bicarbonato di sodio per pulire le foglie.

Farlo è molto semplice: dovrai semplicemente mettere 2-3 cucchiaini di bicarbonato in un litro d’acqua e mescolare. Poi, con l’aiuto di un batuffolo di cotone, passa il tutto sulle foglie oppure spruzza il composto sulla chioma delle piante con una bottiglia spray.

Il bicarbonato scioglierà eventuale polvere e fango presente sulle foglie rendendole lucide e brillanti.

Eliminare i cattivi odori

Il bicarbonato di sodio è anche noto per il suo potere assorbente. Prendine una manciata e mettila in una ciotola da collocare in un punto del giardino dove ci siano cattivi odori: si tratta di uno dei modi più semplici per eliminarli.

Dopo qualche ora, noterai che i cattivi odori sono spariti o diminuiti grazie proprio al bicarbonato. Ovviamente, dopo un paio di giorni, dovrai sostituire il bicarbonato per mantenere questo effetto.

Togliere le erbacce

Se hai una parte del giardino adibita a cortile con delle mattonelle o piastrelle avrai forse notato che, nelle fughe possono crescere delle bruttissime erbacce.

Per eliminarle dovrai semplicemente spargere un po’ di bicarbonato di sodio che tende a soffocarle facendole scomparire in breve tempo.

N.B: proprio per questo effetto soffocante, evita di lasciar cadere il bicarbonato sul terreno dove sta crescendo qualche piantina.

Allontanare i parassiti

Con lamentare delle temperature, purtroppo, può capitare che alcune piante del giardino vengano attaccate dai parassiti. Si tratta per lo più di afidi e cocciniglia, animaletti che si nutrono della linfa delle piante indebolendola a poco a poco e rovinandone foglie e fiori.

Puoi allontanarli sciogliendo un po’ di bicarbonato (un paio di cucchiaini) in un litro d’acqua e spruzza il composto sulla chioma della pianta insistendo sui punti più colpiti. Ripeti almeno una volta la settimana.

N.B: se dopo qualche applicazione, noti ancora la presenza di molti parassiti, è sempre meglio utilizzare un prodotto specifico.

Oltre ai parassiti, questa sostanza aiuta a tenere lontane anche le formiche che spesso si diffondono nel tuo giardino.

Pulire gli attrezzi

Se hai attrezzi da giardino, ma anche vasi in terracotta o altri oggetti in muratura, puoi pulirli molto efficacemente proprio con il bicarbonato.

Ti basterà unire una manciata di bicarbonato con un po’ d’acqua fino a ottenere una sorta di pasta morbida da applicare sugli oggetti che vuoi pulire. Poi, strofina delicatamente e risciacqua: i tuoi oggetti saranno lucidi e super puliti.

Ovviamente, evita di utilizzare questo metodo su oggetti da giardino molto delicati come sedie o tavolini, altrimenti lo sfregamento del bicarbonato potrebbe causare dei graffi.