Capita spesso e volentieri che nel fare il bucato dei bianchi, i panni non sono candidi come si desidererebbe, non è vero?

I motivi per cui non sono lucidi e splendenti possono essere diversi, sicuramente, però, esistono delle soluzioni adatte che permetteranno di raggiungere il risultato sperato!

Si tratta di antichi rimedi naturali, ancora oggi validi e irrinunciabili in lavatrice. Vediamo insieme come avere panni più bianchi con 1 cucchiaio!

Acido citrico

A stare in cima dei rimedi più amati in casa per avere dei panni non solo più bianchi, ma anche super morbidi è l’acido citrico!

Estratto in modo naturale dagli agrumi, questo prodotto rappresenta sempre la soluzione giusta per avere un bucato perfetto.

Tutto quello che dovrete fare è metterne 1 cucchiaio in lavatrice, direttamente nel cestello e godervi poi il risultato!

Inoltre, se sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungete 10 gocce di olio essenziale, avrete ottenuto un fantastico ammorbidente naturale fai da te!

Bicarbonato di sodio

Un vecchio rimedio della Nonna che vedremmo in tutti i metodi dei lavaggi a mano è senza dubbio il bicarbonato di sodio.

Oltre alle proprietà rinomate e che conosciamo già a memoria, il bicarbonato possiede una grande azione sbiancante che fa proprio al caso nostro!

Per usarlo potete mettere 1 o 2 cucchiai di prodotto (in base al carico della lavatrice) direttamente nel cestello e ottenere panni bianchi come la neve!

Sapone di Marsiglia

Non solo il bicarbonato, ma anche il sapone di Marsiglia è usato da innumerevoli anni per prendersi cura del bucato.

Nello specifico, il sapone di Marsiglia aiuta i panni a diventare bianchi, ma anche a sgrassarli per bene se sono presenti macchie gialle del tempo o di sugo e così via.

In caso di sporco, inumidite la zona interessata e strofinate sopra il panetto di sapone. Per i lavaggi normali dovrete grattugiare 1 cucchiaio di prodotto e metterlo nel cestello.

Il risultato sarà fantastico anche per il profumo che avrà il bucato!

Sapone giallo

Il sapone molle, comunemente chiamato sapone giallo, è un altro protagonista dei rimedi naturali per sbiancare i panni con 1 cucchiaio!

In questo caso sarà difficile regolarsi con il cucchiaio, per cui tutto quello che dovrete fare è prendere una pallina di media grandezza e metterla nel cestello insieme al bucato.

Se lo volete usare ogni giorno, tuttavia, potete sciogliere un intero panetto di sapone in 1 litro d’acqua calda, aggiungere poi 2 cucchiai di bicarbonato e 8 gocce di olio essenziale a vostra scelta.

Ad ogni lavaggio sostituite questa soluzione con il detersivo e potrete lavare i panni in modo completamente naturale!

Acqua ossigenata

Ottima alleata in casa è anche l’acqua ossigenata!

In lavatrice dà il suo meglio, ma è fantastica anche contro la muffa e gli insediamenti di calcare che si possono generalmente trovare all’interno del bagno.

Ebbene, per usarla al fine di avere panni più bianchi dovrete mettere 1 cucchiaio di prodotto nella vaschetta del detersivo e aspettare la fine del lavaggio per vedere il risultato!

Come il sapone di Marsiglia, l’acqua ossigenata è particolarmente indicata anche per pretrattare le macchie, non a caso viene usata come sostituta della candeggina.

Limone

Terminiamo i trucchetti per avere panni più bianchi con un cucchiaio vedendo come può essere d’aiuto l’azione dell’agrume più famoso al mondo!

Il limone è sempre molto indicato in casa perché gode di un’azione sgrassante, pulente e sbiancante! In lavatrice, inoltre, vi farà ottenere anche panni più morbidi.

Premete il succo di limone e versatene 2 cucchiai nella vaschetta del detersivo, avviate poi il lavaggio e vedrete che risultato!